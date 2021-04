Última tecnologia per al diagnòstic i tractament del càncer de pròstata

En l'actualitat, el càncer de pròstata és el tumor més diagnosticat en homes a Europa, amb un total de 28.000 nous casos cada any, segons dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM). És a dir, un de cada set homes serà diagnosticat amb un càncer de pròstata al llarg de la seva vida i el 97% d'ells sobreviu al tumor gràcies al fet que el diagnòstic i el tractament es realitza en etapes primerenques de la malaltia.

Per a la detecció precoç del càncer de pròstata els homes haurien de realitzar-se un control prostàtic anual a partir dels 45-50 anys, que consisteix en el mesurament dels nivells d'antigen prostàtic en sang i un tacte de la pròstata.

En els casos sospitosos, es recomana la realització d'una ressonància magnètica multiparamètrica prostàtica de 3 Tesles, mentre que la confirmació diagnòstica s'aconsegueix idealment amb una biòpsia prostàtica per fusió d'imatges ja que permet un diagnòstic més precís i amb menor taxa de complicacions que les biòpsies convencionals.

Una vegada confirmat el diagnòstic, si la malaltia està confinada a la pròstata, el tractament d'elecció en l'actualitat és la prostatectomia radical assistida per robot da Vinci, que és la tècnica quirúrgica més avançada a tot el món, ja que gràcies a la seva visió i precisió millorades respecte a la laparoscòpia convencional permet extirpar la pròstata preservant la funció sexual i la continència urinària en la majoria dels casos.

En alguns casos en què la malaltia és poc agressiva, el tractament es pot realitza mitjançant ultrasons d'alta intensitat (Reso-Fus Alomar), una tècnica no invasiva que destrueix específicament les cèl·lules tumorals.

Centre Mèdic Alomar, amb l'ànim de donar millor servei i proximitat als seus clients, va inaugurar el passat mes de maig un nou centre a Banyoles dotat amb un equip de ressonància magnètica d'alta resolució, per diagnòstics d'alta precisió per pròstata, mama, tumors i altres patologies de tot el cos. Amb més de 25 centres al llarg de tot Catalunya i Balears, compten amb 25 anys d'experiència en diagnòstic per la imatge i tractaments mínimament invasius i amb un equip professional i tecnològic d'última generació que permeten abordar el càncer de pròstata d'una forma integral, des de la seva detecció mitjançant ressonància magnètica 3 Tesles, el seu diagnòstic mitjançant biòpsia per fusió d'imatges i el seu tractament quirúrgic amb el robot da Vinci o mitjançant la tècnica no invasiva Reso-Fus Alomar.

