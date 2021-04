La immunoteràpia, esperança de vida per als pacients que tenen càncer de pulmó

Els tractaments amb immunoteràpia s'han convertit en una esperança de vida per als pacients que pateixen càncer de pulmó, ja que poden perllongar la seva vida fins a cinc anys després del seu diagnòstic. «Abans, aquesta esperança es reduïa a mesos, amb tractaments combinats amb quimio i immunoteràpia, els pacients poden trobar-se en molt bones condicions amb el pas dels anys», va exposar l'oncòleg Jordi Alatorre Alexander.

L'especialista en tumors de tòrax va recordar que aquesta malaltia és la segona més freqüent en la població a nivell mundial. A més, és la neoplàsia amb més mortalitat, ja que de 2,2 milions de casos que es diagnostiquen cada any, 1,8 milions moren. «La mortalitat, si la comparéssim, és similar a la que s'ha tingut en un any de pandèmia per la COVID-19», va referir. Va lamentar que el 99% d'aquests casos es detecten en etapes tardanes, el que im?pacta en les possibilitats de supervivència. «Si es detecta oportunament, el 60% dels pacients podrien estar vius als cinc anys del seu diagnòstic», va manifestar.

Alatorre va detallar que els avenços científics han permès que una quarta part de les persones amb càncers avançats puguin ser candidates a tractaments específics amb blancs moleculars, és a dir, immunoteràpia.