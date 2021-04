Mutacions a les cèl·lules sanguínies acceleren la insuficiència cardíaca

Un equip d'investigadors del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC) i de l'Hospital Universitari Virgen de Arrixaca de Múrcia va descriure que la presència de mutacions adquirides a les cèl·lules sanguínies indica un risc elevat de progressió accelerada de la insuficiència cardíaca, una de les causes més importants de mortalitat al món.

I és que l'hemopoesi clonal està relacionada amb l'envelliment, de manera que a mesura que envellim hi ha més probabilitats que es produeixi aquest procés. «Estudis recents han demostrat que els individus amb hematopoesi clonal tenen un major risc de desenvolupar càncers hematològics i de mort, que, però, no està causada per la malaltia oncològica, sinó per causes cardiovasculars», va explicar el coordinador de la investigació, José Javier Fuster.

Aquest nou coneixement ha generat un gran interès per avaluar la possibilitat que l'hematopoesi clonal contribueixi al major risc de malaltia cardiovascular associat a l'envelliment. A més, treballs experimentals previs duts a terme per investigadors del CNIC han demostrat que certes mutacions que condueixen a l'hematopoesi clonal acceleren el desenvolupament de l'ateroesclerosi i de la progressió de la insuficiència cardíaca en ratolins.