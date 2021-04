Psicòlegs catalans demanen transformar el model d'atenció a la salut mental

La directora de la Federació Salut Mental Catalunya, Marta Poll, va advocar per desplegar un model d'atenció a la salut mental amb visió comunitària, orientat a la recuperació de les persones, pensat des de la prevenció i la promoció i «no orientat, com l'actual, al suport quan ja hi ha un problema de salut mental».

Poll va concretar els elements a tenir en compte a l'hora de generar aquest model que «acompanyi bé les persones», com que ajudi a sostenir les persones en comunitat, que garanteixi la seva recuperació i que proporcioni eines perquè siguin capaces de desenvolupar un projecte de vida propi.

En ser preguntada per si l'oferta pública d'atenció a la salut mental és suficient, Poll va defensar que no i va alertar que la pandèmia de coronavirus ha agreujat aquesta situació davant l'«enorme falta» de recursos en l'acompanyament més terapèutic i més psicològic.

El coordinador del Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) Benito Menni de l'Hospitalet de Llobregat i vocal de la junta de govern de Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), Òscar Pino, va reclamar un model centrat en la recuperació dels malalts en detriment del model actual centrat en «apaivagar els símptomes amb psicofàrmacs».

Pino va assegurar que l'oferta pública és, segons el seu parer, insuficient, encara que va reconèixer que s'han fet esforços per revertir la situació tot i que la salut mental ha estat «la gran oblidada» pels polítics i els gestors responsables del sistema de salut públic català.

Va atribuir que la política no s'involucri a l'«estigma social» vinculat al nivell assistencial dedicat a l'atenció a la salut mental, amb unes ràtios per cada 100.000 habitants d'entre 4,5 i 6 psicòlegs davant dels 18 per cada 100.000 habitants de la mitjana europea.

Atenció primària

Poll va reivindicar que els serveis dedicats a la salut mental de l'atenció primària són «fonamentals» i han de ser capaços d'identificar i respondre davant les problemàtiques de salut mental que té la ciutadania, però segons el seu parer no són l'única eina necessària.

La directora de la Federació Salut Mental Catalunya va reclamar un «acompanyament des de les polítiques socials i una xarxa associativa forta», així com millorar l'educació per formar en salut mental, entre d'altres eines que considera necessàries.

Per la seva banda, Pino va defensar que són necessàries polítiques per potenciar l'assistència psicològica des del nivell assistencial de l'atenció primària perquè amb la pandèmia s'ha demostrat que els recursos no eren suficients: «No estàvem preparats».

Malgrat que estudis i professionals de l'atenció a la salut mental alerten d'una «gran» onada de patologies de salut mental, Pino va concretar que en el seu CSMA no han registrat un augment arran de la pandèmia i mantenen el seguiment dels pacients que tenien abans de l'arribada de la COVID-19.