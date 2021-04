Un tractament redueix el 85% de la tremolor en pacients amb Parkinson

La Clínica Universitat de Navarra (CUN) ha constatat una reducció d'un 85% de la tremolor en els primers 150 pacients amb Parkinson tractats amb la seva nova tècnica d'ultrasons focalitzats d'alta intensitat (HIFU), amb mínims efectes secundaris i la mateixa eficàcia i seguretat en pacients d'edat avançada.

El principal focus en l'ús del HIFU ha estat fins ara la reducció de la tremolor en els pacients amb tremolor essencial o amb malaltia de Parkinson, explica el centre en una nota. La directora del Departament de Neurologia de la CUN, Mari Cruz Rodríguez, comenta que en l'anàlisi dels resultats a 6 mesos "la mitjana de millora és del 85%, i d'ells, un percentatge elevat, entorn del 30%, han aconseguit una desaparició de la tremolor". "Aquesta millora, a més, els atorga una millora clara en la seva qualitat de vida", incideix.

La CUN va incorporar aquest procediment no invasiu al gener de 2019, data des de la qual ha realitzat un seguiment als seus pacients en el qual ha vist com l'edat no és un factor d'exclusió, expliquen les mateixes fonts. Segons Rodríguez, "la cirurgia d'estimulació cerebral no es pot fer en persones majors de 65 o 70 anys, no obstant això, amb HIFU el 32% dels pacients amb malaltia de Parkinson que hem tractat tenien més de 75 anys. I hem vist que, tant en termes de benefici com d'efectes secundaris, els resultats són iguals que en pacients més joves", detalla.

De fet, la seguretat i eficàcia d'aquesta tècnica s'ha vist en totes les variables clíniques i demogràfiques, aconseguint "el mateix grau d'eficàcia independentment dels anys que porti amb la malaltia, la seva gravetat, l'edat o la presència de factors de risc vascular".

Fins al moment, s'ha pogut analitzar l'evolució durant els primers 6 mesos dels primers 150 pacients, mostra en la qual a més de l'eficàcia per a eliminar la tremolor s'ha avaluat l'aparició d'efectes secundaris. "En realitzar el tractament, es genera un petit edema al voltant de la zona tractada que provoca, amb freqüència, efectes secundaris lleus i transitoris en el primer mes. L'edema pot produir formiguejos o una mica d'inestabilitat, que van desapareixent conforme l'edema va reabsorbint-se i als 6 mesos són molt pocs els qui els descriuen", reconeix Rodríguez.

Actualment, l'equip mèdic de Neurologia i Neurocirurgia continua investigant el seguiment a l'any de la intervenció per comprovar els efectes a més llarg termini, encara que les dades preliminars mostren un efecte sostingut.