Així funciona la vacuna cubana contra el coronavirus

Mentre que els països d'occident han començat ja les seves campanyes de vacunació massiva contra el coronavirus, la majoria dels països de Llatinoamèrica i Àfriques no han pogut vacunar a un percentatge significatiu de la població. El preu de les vacunes, els problemes de distribució i producció així com les enormes reserves efectuades pels països rics estan darrere d'aquesta escassa vacunació.

En aquest context, projectes com les vacunes que està desenvolupant Cuba contra el coronavirus podrien ser claus per accelerar la immunització dels països més desfavorits. Tot i els rumors que han circulat en les últimes hores sobre la vacuna Soberana 2, en els quals s'assegurava que l'OMS havia qualificat la vacuna d'excel·lent, la veritat és que aquest sèrum es tracta d'una de les vacunes que ara mateix es troba en un estadi de desenvolupament més avançat.

Ara mateix està en fase III, l'última abans que s'autoritzi el seu ús comercial, però els resultats preliminars en laboratori mostren que aconsegueix una resposta immune satisfactòria contra el coronavirus. A diferència de la resta de vacunes emprades fins ara contra el virus, que empren o bé l'ARN missatger (Pfizer o Moderna) o bé un adenovirus com a vector per aconseguir la immunització, la solució proposada pels científics cubans utilitza el toxoide tetànic, el principi bàsic de la vacuna contra el tètanus, com a portador d'un dels receptors de la proteïna de l'espícula de virus de la SARS-CoV-2.

Es tracta de la primera vacuna conjugada desenvolupada contra el coronavirus i aquesta tecnologia té diversos avantatges respecte a la resta. L'ús de la toxina tetànica prèviament atenuada és clau per desencadenar la reacció del sistema immune i la producció d'anticossos. Els científics han aconseguit adherir químicament a la toxina part de la proteïna que fa servir el virus del coronavirus per infectar i penetrar les cèl·lules. La pauta completa d'immunització requereix dues dosis separades uns 28 dies. Un cop administrada, el sistema immune reacciona davant el toxoide i davant la proteïna de l'espícula (la proteïna S). És llavors quan comença la producció d'anticossos.

Avantatges del sèrum cubà

D'una banda, la seva producció és molt més barata i ràpida i a més el sèrum no requereix una refrigeració extrema com en el cas de les de Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Aquestes dues característiques converteixen a Sobirana 2 en una de les candidates millor posicionades per, si finalment aconsegueix superar la fase de desenvolupament, ser una de les vacunes que permeti immunitzar massivament els països de Llatinoamèrica.

L'ús de vacunes conjugades no és nou. De fet aquest tipus de vacunes, que fan servir una proteïna com a portador de l'agent contra el qual desencadenar la reacció immune, ja es fan servir contra el pneumococ o la meningitis.