Dos símptomes d'alarma després de rebre la vacuna del coronavirus

El metge especialista en Malalties Infeccioses i en Genètica Clínica, Vicente Soriano, ha descrit com a símptomes després de la vacuna del coronavirus que han de preocupar-nos: mal de cap sobtat molt fort o pèrdua de visió o força.

Soriano, qui va ser assessor de l'Organització Mundial de la Salut, ha definit les vacunes contra la covid-19 com un "tresor" en el qual "els beneficis superen, amb moltíssim, els possibles riscos".

Ha relatat com les complicacions que poden aparèixer després de la vacuna són de dos tipus. Les agudes, que sorgeixen dotze hores després de la injecció; i les tardanes, als tres o quatre dies.

Les agudes són les generals a qualsevol vacuna i consisteixen en dolor muscular, una mica de mal de cap al cap de dues o tres hores o esgarrifances i desapareixen al cap de 12-24 hores. Són freqüents i poc greus.

Hi ha una altra complicació aguda que pot ser mortal, i que és una reacció anafilàctica (al·lèrgica: com quan algú té al·lèrgia a un aliment). És excepcional, però s'ha descrit. Apareix durant els minuts posteriors a l'hora de posar-te la vacuna i és "molt infreqüent, apareix en un de cada tres milions de vacunats".

Finalment, existeixen complicacions tardanes, que són especialment les que s'han descrit amb la vacuna d'AstraZeneca. Es diuen trombosis associades a trombocitopènia i són de dos tipus: al cap o en l'abdomen. Apareixen al cap de cinc, set dies i són "molt infreqüents, apareixen en un per milió".

Ha explicat com, amb aquesta informació, l'Agència del Medicament ha conclòs que "els beneficis de la vacunació, per molt, superen els possibles riscos". "I aquest és el missatge", ha ressaltat

Ha assenyalat com, fins a abril, s'havien recollit a la Unió Europea 169 casos de trombosi cerebral i 53 a l'abdomen després d'haver vacunat a 45 milions de persones amb AstraZeneca. Una proporció "baixíssima" i davant la qual "continuaran estudiant i veient si apareixen en altres vacunes".

Com saber si preocupar-se: si al cap de tres, quatre, cinc dies apareix un mal de cap sobtat molt fort, o una complicació neurològica: pèrdua de força, veure doble... En aquest cas "cal anar a l'Hospital i dir que va rebre la vacuna i que desitja ser valorat. Es pot diagnosticar amb un escàner, per exemple".



El canvi després de les vacunes de la covid

Com canviarà la nostra vida després de vacunar-vos: "Per a bé", ha asseverat. "El benefici en llocs on s'ha vacunat molta gent és bestial, per exemple, Israel, el Regne Unit o algunes zones de Califòrnia", ha destacat.

"La vacuna funciona molt bé per a evitar formes greus, inclosa la d' AstraZeneca, és un tresor; les complicacions que s'estan veient no han de reduir el ritme de vacunació ràpid que necessitem, és importantíssim aquest missatge", ha incidit el també professor titular d'UNIR i director de l'Expert Universitari en Genètica Clínica i Medicina Personalitzada d'UNIR.

En aquest sentit, ha apuntat a com darrere de les informacions que s'estan donant hi ha, també, "interessos comercials perquè Moderna i Pfizer són dels Estats Units, valen 35 i 55 euros i AstraZeneca és europea (Britànica, i la tensió està amb el Brexit) i només val sis euros".

"Hi ha a qui li interessa soroll mediàtic; Moderna i Pfizer són empreses privades, tenen el seu grup que els defensa directament, mentre que AstraZeneca són empreses que tenen suport governamental i ningú els sent molt seus", ha relatat.

Respecte a alliberar la patent ha recordat com amb els antivirals del VIH quan les empreses "van fer el seu estiu" els van vendre com a genèrics.

Ha cregut que la patent de la vacuna contra la COVID-19 hauria d'alliberar-se "perquè els països del tercer món tinguin accés com més aviat millor".

En aquest sentit ha recordat que "estem en un món globalitzat" i "el món està interconnectat i, si no ens vacunem tots, el virus continuarà circulant".

Quant a la mascareta, ha considerat: "L'estrès pot reduir-se, però no desapareixerà" perquè, fins i tot, tots els virus respiratoris "han caigut" pel que hi ha un clar "benefici des del punt de vista mèdic" a portar-la posada.

"És evident que és molesta i volem veure la cara de la gent, però redueix el risc", ha dit assenyalant com "igual que et poses la jaqueta quan sortiràs per a no tenir fred et posaràs una mascareta còmoda".