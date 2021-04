Vacuna de Janssen: efectes secundaris, efectivitat contra la covid, dosis i d'on és

La vacuna de Janssen, de la firma estatunidenca Johnson & Johnson, és la quarta autoritzada a la Unió Europea després de les de Pfizer-BioNTech, Moderna i Oxford-AstraZeneca. El més destacat és que és la primera del món que només requereix una dosi. Quan arribarà a Espanya? Quina és la seva eficàcia? Quins els seus efectes secundaris? Intentarem a continuació donar resposta a aquests interrogants.



D'on és?

Dels EUA. L'ha produït la farmacèutica Janssen, una de les filials de la multinacional Johnson & Johnson. Els Estats Units la va aprovar per al seu ús i ja està vacunant a la població major de 18 anys amb aquest injectable.



Quines característiques té?

La principal és que és monodosis. És la primera vacuna del món que només requereix una punxada per donar immunitat davant del coronavirus. Un altre dels seus avantatges és que no requereix grans condicions de conservació. Segons indica la fitxa tècnica de la vacuna, les dosis de Janssen es poden transportar a -20 °C, però també es poden conservar diverses setmanes a temperatura de nevera (entre 2 °C i 8 °C) i fins a dues hores a temperatura ambient.

Com les d'AstraZeneca i Oxford, la vacuna de Janssen també està basada en un virus desactivat (adenovirus), que s'utilitza a manera de 'cavall de Troia' per a introduir en el cos minúsculs fragments de material genètic de coronavirus per a generar així una resposta immune.



Quina és la seva eficàcia?

Segons apunten els assajos clínics a gran escala, la vacuna de Janssen seria eficaç a un 66% per a prevenir infeccions simptomàtiques lleus i a 85% per a evitar formes greus de la malaltia. Els estudis realitzats fins avui, no obstant això, mostren que l'eficàcia de la vacuna podria veure's compromesa per l'expansió de variants emergents. Les proves realitzades a Sud-àfrica, on circula una mutació més infecciosa, rebaixen el nivell d'eficàcia fins a un 57%.



Té efectes secundaris?

Segons recullen les autoritats sanitàries dels EUA, els efectes secundaris més comuns són dolor, enrogiment o inflor al braç on es rep la injecció. També pot provocar cansament, mal de cap, dolor muscular, esgarrifances, febre i nàusees; símptomes habituals, d'altra banda, en el conjunt de vacunes. Aquests efectes secundaris solen aparèixer al cap d'un o l'endemà passat de vacunar-se i desapareixen en pocs dies. En general, s'ha detectat que els efectes secundaris de la inoculació són més suaus i moderats. En les proves realitzades no hi ha hagut reaccions al·lèrgiques severes.



Quant val?

La farmacèutica va anunciar que la seva vacuna es comercialitzaria a un "preu màxim" de 8,4 euros per dosis. És a dir, per sota del llindar dels 10 dòlars. El preu definitiu del compost, no obstant això, continua sent una incògnita, ja que, com ha ocorregut amb les altres cases farmacèutiques, els detalls del contracte segueixen sense ser públics.



Quan arribarà a Espanya?

Espanya rebrà dimarts, a primera hora del matí, les primeres vacunes de Janssen, que només requereixen d'una dosi. El país rebrà 5,5 milions de vials d'aquest fàrmac entre abril i juny.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va dir ahir que la vacuna Janssen «s'aplicarà d'acord amb l'última actualització de l'estratègia de vacunació en la mateixa tipologia que les d'RNA, és a dir, s'anirà convergint de 80 anys per baix».