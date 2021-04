Deu accions quotidianes que t'ajudaran a millorar la teva salut física i mental

Cuidar el nostre cos va més enllà d'alimentar-se bé i fer esport. La bona salut és la combinació de la cura física i emocional de manera conjunta, i arran de la pandèmia els hàbits de cura de ment i cos han canviat per complet i han passat a ocupar un lloc primordial en el nostre dia a dia.

Per això, plantegem 10 accions quotidianes molt senzilles que podem realitzar des que ens aixequem fins que ens fiquem al llit per a millorar sense adonar-nos el nostre estat físic i mental



Escolta i estira el cos

Quan et despertis al matí, dedica uns minuts a escoltar al teu organisme. Focalitza l'atenció en com cada part s'estimula i activa per a fer front al dia. A més, realitzar una petita rutina d'estirament portarà excel·lents beneficis a la salut, perquè t'ajuda a alliberar la ment, millorar la postura, eliminar tensió, activar la circulació o adquirir energia per a començar el dia.



Mou-te i activa l'organisme

No hi ha excuses, l'esport està a l'abast de tothom i n'hi ha prou que li dediquis uns minuts diaris, al carrer o a casa. Si no tens temps, serà important que mantinguis l'activitat del cos amb petites accions com pujar les escales i no agafar l'ascensor, anar caminant a fer la compra o a la feina o caminar mentre fas una trucada telefònica.



Dedica't temps a tu mateix

Passem massa temps enganxats als dispositius electrònics. Abans de començar a atendre el mòbil o escoltar les notícies, centra't en els teus sentiments, sensacions o pensaments. Assaboreix el cafè al matí i en el que et fa sentir, gaudeix d'un passeig i el plaer que et provoca i tracta de ser conscient dels petits detalls, analitzant els teus pensaments.



Cuida la teva higiene

D'una banda, serà clau adquirir certes rutines d'higiene per a cuidar la salut, com rentar-se les mans per a prevenir malalties. D'altra banda, la cura de l'aspecte i neteja personal no sols serà important per no contreure patologies sinó també per a conduir-se de manera sana en la societat en la qual un viu. A més, pots fer de la dutxa o el bany un moment relaxant, perquè està ple de petits plaers que estimulen el cos i la ment.



Respira i dedica uns minuts a la meditació

També serà important fer una parada a la meitat de la jornada per parar atenció a la respiració. És una de les tècniques més utilitzades en relaxació i mindfulness. Es tracta de respirar lentament i profundament, centrant l'atenció i prenent consciència sobre ella, intentant no desviar els pensaments cap a una altra cosa.



Cuida la teva alimentació

Alimentar-nos de manera adequada té un gran impacte en la nostra qualitat de vida. A més de tractar d'incloure varietat de nutrients que siguin beneficiosos per a la nostra salut i deixar enrere els sucres i greixos innecessaris, és important que adquirim hàbits diaris que afavoreixin a la nostra rutina, com tractar de menjar sempre a la mateixa hora i de forma relaxada, prenent-nos un temps per a desconnectar, fer tots els menjars del dia sense saltar-nos aquells més importants com l'esmorzar o evitar picotejar entre hores.



Deixa enrere els vicis gens sans

Un mític propòsit d'any nou que deixem sempre en la llista de desitjos. Aquesta vegada sí, deixa de fumar i redueix el consum d'alcohol, i experimentaràs les millores que afecten directament el teu cos, capacitats i aparença. Sentiràs una sensació de benestar i energia per a fer front al dia a dia.



Connecta amb amb la gent més pròxima

Socialitzar amb familiars i amics afecta positivament a la salut física i mental. D'una banda, és una de les millors maneres de pujar l'ànim i trobar-nos bé. Per un altre, les emocions positives que resulten després de passar una bona estona amb els teus éssers estimats generen una variació saludable en els ritmes cardíacs que afavoreix una vida més llarga i sana. Tracta de buscar una estona per a socialitzar i parlar de temes aliens als teus problemes per a desconnectar per un instant de la rutina.



Gaudeix de l'aire lliure de manera regular

Troba un moment per a sortir a gaudir de l'aire lliure, analitzant cadascun dels plaers que la vida ens ofereix i focalitzant l'atenció en el que ens fa sentir. La brisa en la cara, les olors o els sons que ens emboliquen.



Dorm i descansa correctament

Moltes de les funcions del nostre organisme, tant físiques com mentals, es veuen afectades per la falta de somni. És important dormir entre 7 i 8 hores diàries per a reposar l'energia necessària per a afrontar la rutina.