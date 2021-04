El 67% dels ciutadans no saben com mantenir una alimentació saludable

Dues de cada tres persones a Espanya es preocupen per la seva dieta però no saben mantenir una alimentació saludable.

El 67 per cent de les persones està preocupada per la seva dieta però no saben com mantenir una alimentació saludable, i el fet de com ens alimentem «va més enllà del que ens posem a la boca i té a veure també amb aspectes com l'educació, l'ambient que ens envolta o el canvi climàtic». Així ho asseguren des del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana, que dissabte celebraran la Jornada «Construint una societat Més Sana: els dietistes-nutricionistes alimenten la salut», que girarà al voltant d'aquest entorn alimentari.

Segons va informar l'entitat col·legial en un comunicat, la trobada presentarà diferents àmbits en què aquests professionals sanitaris poden millorar la salut de la població. Així, el programa científic abordarà des de l'educació escolar fins al canvi climàtic passant per les conseqüències de la pandèmia en l'alimentació dels més vulnerables, la salut femenina o la desnutrició en edats avançades. Durant la jornada es presentaran, a més, els últims avenços en nutrició personalitzada i microbiota.

Segons Paula Crespo, presidenta del Col·legi, es tracta d'una trobada formativa i un espai de reflexió on «donar a conèixer els diferents àmbits en què el dietista-nutricionista té un paper fonamental a l'hora de millorar la salut dels ciutadans».

La xerrada inaugural anirà a càrrec d'Amparo Pérez Benajas, representant de Creu Roja Comunitat Valenciana, qui presentarà com ha influït la pandèmia en els patrons alimentaris d'aquelles persones més vulnerables.

«Si alguna cosa hem après durant els darrers anys, especialment durant la pandèmia, és que la malnutrició influeix negativament en qualsevol malaltia i a qualsevol edat: per defecte, la desnutrició, i per excés, l'obesitat», afirma Paula Crespo. De fet, aquestes dues temàtiques seran abordades durant la Jornada de la mà de dos experts: Alba Martínez, dietista-nutricionista i investigadora a la Universitat d'Alacant, i el doctor Federico Costa, geriatra de l'Hospital San Carlos de Madrid.

Segons Rafael Birlanga, vicepresident del CODiNuCoVa, «vivim en un ambient obesogènic, és a dir,rebem diàriament multitud d'inputs que intenten dirigir-nos a una alimentació poc o gens saludable». «Els preus dels productes frescos, la publicitat enganyosa o el fàcil accés al menjar ràpid són només alguns exemples de barreres per mantenir un pes saludable», assenyala.

Per la seva banda, el geriatre Federico Costa tractarà els riscos als quals s'enfronta la població de més edat a causa de la prevalença de la desnutrició en aquesta franja d'edat, tant a domicilis, a residències o a l'entorn hospitalari. La trobada presentarà els últims avenços en recerca en la microbiota -els microorganismes que habiten en l'intestí i influeixen en la salu-t, sobre els quals parlarà la doctora Yolanda Sanz, investigadora de l'IATA-CSIC.

Paral·lelament, l'investigador Rodrigo San Cristóbal tractarà la nutrició personalitzada, que busca integrar la informació dietètica, fenotípica i genètica de cada persona per adaptar els requisits nutricionals individualment.