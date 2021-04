El 84% dels infermers denuncia falta de personal durant la pandèmia

El 84% d'infermeres i infermers de tot l'Estat consideren que no ha existit suficient personal per a «l'atenció sanitària i de cures adequades en la seva unitat o el seu centre sanitari» durant la pandèmia, segons una enquesta que ha realitzat el Sindicat d'Infermers (SATSE) a tota Espanya. Tal com va explicar el sindicat en una nota de premsa, ha conclòs que aquesta mateixa xifra se situava abans de la crisi de la COVID-19 en el 81%, empitjorant així en tres punts percentuals.

Així mateix, l'informe també ha estudiat que el 86% d'infermers diu no tenir suficient temps per prestar als pacients «l'atenció sanitària i de cures més adequada», quatre punts percentuals més que abans de la pandèmia.

L'enquesta l'ha impulsat el mateix SATSE, rebent 11.645 respostes d'infermers de tota Espanya. El sindicat va afirmar que l'estudi reflecteix la situació de les plantilles d'infermers després d'un any de crisi sanitària. En aquest sentit, l'enquesta s'ha interessat també per estudiar si, després d'acabar la jornada de treball, els infermers encara tenen tasques per acabar: abans de la pandèmia el 59% responia que sí; ara ho fan el 68%. Una altra de les conclusions és sobre el «compromís dels infermers sobre els seus pacients», i és que el 59% dels professionals prolonguen la seva jornada sense cap compensació.