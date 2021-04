La carrera solidària per l'Esclerosi Múltiple torna a final de mes de forma virtual

La carrera solidària «Mou-te per l'Esclerosi Múltiple», que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple, torna aquest mes de forma virtual. L'entitat va anunciar que entre els dies 23 i 25 d'abril es podrà participar corrent, caminant o anant amb bicicleta o patins a través d'un recorregut lliure o un de proposat per la fundació.

Els fons recaptats es destinaran als serveis d'atenció a la persona recentment diagnosticada i al seu entorn, com les activitats per a la millora i el manteniment de la salut física, els grups de suport emocional, formació i orientació laboral o assessorament legal. La fundació remarca que a Catalunya, unes 9.000 persones pateixen aquesta malaltia neurològica crònica, més de 55.000 a tota Espanya.

Els participants rebran per inscriure's una samarreta, un dorsal, brou, aigua, galetes i l'enllaç per descarregar l'app de l'esdeveniment. L'humorista, actor i productor de programes de Tv3 Peyu (Lluís Jutglar) apadrina aquesta vint-i-unena edició de «Mou-te». «Quan et comuniquen el diagnòstic d'esclerosi múltiple, se succeeix un període de gran incertesa cap al futur. És essencial que, en aquest moment, les persones se sentin acompanyades», va explicar la directora executiva de la fundació, Rosa Masriera.