Relacionen els canvis moleculars en grans prematurs amb una inflamació fetal

Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha identificat per primera vegada canvis moleculars en nadons prematurs nascuts abans de 28 setmanes de gestació, o grans prematurs, associats a una resposta inflamatòria fetal.

El treball, publicat a la revista científica The FEBS Journal, ha estat desenvolupat pel professor de biomèdica de la UPF Robert Castelo, l'especialista en medicina maternofetal de l'Hospital Clínic-Idibaps Teresa Cobo i el pediatre de la Fundació Salut Empordà Daniel Costa, com a primer autor.

La UPF va recordar que més d'un de cada deu nounats al món és prematur, ja que neix abans de complir les 37 setmanes de gestació, i que al voltant del 5% dels prematurs neixen abans de les 28 setmanes de gestació, als quals es coneix com a grans prematurs.

Gràcies als avenços mèdics, l'índex de supervivència dels grans prematurs és cada vegada més gran, però sovint desenvolupen malalties greus associades a aquesta gran prematuritat, va assenyalar la UPF.

Entre les malalties que poden desenvolupar es troba el dany cerebral d'origen perinatal, que pot ser causa d'importants seqüeles neurològiques com la paràlisi cerebral i el retard cognitiu.

Una de les principals causes del part prematur espontani, particularment en grans prematurs, és una infecció de la cavitat uterina, o infecció intraamniòtica, que pot afectar el fetus causant una inflamació fetal, coneguda com a resposta inflamatòria fetal (FIR en les seves sigles en anglès).

Les alteracions moleculars induïdes per la FIR sovint desencadenen una inflamació a la sang del nounat que pot persistir més enllà del part i que és el que es coneix com a inflamació sistèmica.

Segons la UPF, tant la FIR com la inflamació sistèmica neonatal, per mecanismes que no són del tot coneguts, incrementen el risc de dany cerebral perinatal. Sobre aquest tema, Robert Castelo va assenyalar que la recerca «ha permès identificar canvis moleculars postnatals associats a FIR que proporcionen pistes sobre els mecanismes que desencadenen la inflamació sistèmica».

Per això, l'estudi «obre una oportunitat als nounats més vulnerables, ja que permet redirigir el seu seguiment influint de forma positiva sobre el pronòstic neonatal».

Anàlisi de 21 grans prematurs

Per arribar a les conclusions, l'equip de recerca va realitzar l'anàlisi molecular en sang perifèrica de 21 grans prematurs nascuts a l'Hospital Clínic de Barcelona, deu dels quals havien estat afectats per la FIR.

Per evitar fer una extracció de sang en nounats que sovint no arriben al quilo de pes en néixer, es van reutilitzar les gotes de sang seca recollides pel Programa de Cribratge Neonatal de Catalunya.