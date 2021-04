Reproducció assistida: 4 secrets que has de conèixer si vols ser mare a Girona

Com s'aconsegueix que una pandèmia com la de la Covid-19 no trunqui els desitjos de les dones de ser mares?

Amb la màxima seguretat, taxes d'èxit properes al 100 % i investigació d'avantguarda que permet aturar el temps. Aquestes són les claus de les clíniques IVI, cosa que les converteix en líders mundials en medicina reproductiva i l'opció triada per moltes dones per tenir el seu nadó a Girona.



Tractaments segurs

En matèria de seguretat, un dels objectius principals d'IVI passa per aconseguir nadons sans, vetllant per la seguretat de la mare durant tot el tractament de reproducci'o assistida. A IVI són ferms defensors de la tècnica SET -transferència d'un sol embrió- i només a les seves clíniques es garanteix la mateixa taxa d'èxit, o més alta, mitjançant aquesta tècnica que amb la transferència de més d'un embrió. En l'última dècada han reduït la taxa d'embarassos de bessons en un 75 %, minimitzant els riscos que impliquen tant per a la mare com per al nadó.

En paral·lel, a les clíniques IVI han implementat el Sistema Matcher, que permet garantir la traçabilitat de les mostres i garantir-ne la seguretat. El procés consisteix a digitalitzar les mostres obtingudes i processar-les informàticament, per vetllar per la seva seguretat. A més, desenvolupen el Test Genètic Preimplantacional (PGT, per les sigles en anglès) que ajuda a detectar i prevenir la transmissió de malalties greus a la descendència, provocades per alteracions genètiques o cromosòmiques en els embrions, abans de la implantació, de manera que s'aconsegueix que els fills neixin sense aquestes malalties hereditàries.

Per descomptat, en aquest context de pandèmia, la seguretat és un factor fonamental a tenir en compte quan s'ha de recórrer a un tractament de reproducció assistida. En aquest sentit, les clíniques IVI han implementat un protocol de seguretat que contempla més de quinze mesures contra la Covid-19.

En 30 anys de trajectòria, IVI ha ajudat a néixer més de 200.000 nens

Taxes d'èxit, un factor decisiu

La taxa d'èxit suposa un altre dels factors determinants a l'hora de triar una clínica de reproducció assistida. A millors resultats, més qualitat dels tractaments de reproducció assistida i més tranquil·litat per a la pacient. A IVI arriben a una taxa acumulada d'embaràs, a 3 intents, molt propera al cent per cent, tant en FIV com en ovodonació. Si parlem de la implantació amb els propis ovòcits, la taxa d'èxit d'IVI és gairebé el doble que la mitjana nacional.

Tal com ens expliquen des d'IVI, "ajudem les nostres pacients a ser mares en el temps més breu possible, cosa que suposa un estalvi tant emocional com econòmic". En aquest sentit, i sempre gràcies a la seva tasca constant d'investigació, a IVI aconsegueixen que les seves pacients siguin mares amb menys cicles i, per tant, en menys temps.

I és que per a IVI, els pacients són la seva raó de ser, i treballen cada dia per oferir-los les millors solucions de fertilitat. És amb aquest objectiu amb el qual sorgeix IVI Regenera, una alternativa viable per a les pacients amb pitjor pronòstic reproductiu.

Amb l'ajuda del plasma ric en factors de creixement (PRGF), punta de llança en medicina regenerativa, IVI aconsegueix actualment resultats encoratjadors pel que fa a regeneració de l'endometri i, properament s'aplicarà també la mateixa tècnica per a la regeneració dels ovaris. Es tracta d'una nova tecnologia que suposa una esperança per a les pacients, mitjançant una tècnica indolora, ràpida, segura i amb grans garanties d'èxit.

La ferma aposta per la investigació explica les taxes d'èxit d'IVI

Recerca puntera

La investigació que desenvolupen a IVI és directament proporcional a les seves altes taxes d'èxit, i aconsegueixen fins i tot que augmentin any rere any. Per fer-ho possible, compten amb set centres de recerca que desenvolupen fins a quinze àrees d'estudi i més de 1.900 publicacions científiques produïdes. Setanta professionals formen aquest equip que lidera la investigació científica internacional i desenvolupen la tecnologia més pionera a nivell mundial, en el camp més avantguardista de la medicina.



Reserva ovàrica, qüestió de temps

El rellotge biològic juga, en moltes ocasions, en contra de les dones, ja que redueix amb l'edat la quantitat i qualitat d'ovòcits que integren la seva reserva ovàrica. Per això, és un factor determinant a l'hora d'avaluar els problemes de fertilitat femenins. En un moment en què les dones són mares a una edat cada vegada més tardana, des de les clíniques IVI destaquen la importància de controlar la reserva ovàrica (AMH), a través d'una anàlisi que permet conèixer la quantitat total d'ovòcits de la pacient.

A IVI són pioners en el desenvolupament i posada en marxa d'una tècnica revolucionària que té el "poder d'aturar el temps", oferint a les pacients la possibilitat de decidir amb més tranquil·litat quan ser mares. Parlem de la preservació de la fertilitat, un procediment que consisteix en la vitrificació dels oòcits per mantenir-ne la qualitat i característiques.



Estudi personalitzat de fertilitat a Girona amb el Pack Diagnòstic Plus

30 anys d'activitat, més de 2.500 professionals, entre els quals es troben els millors ginecòlegs del món, i més de 200.000 nadons nascuts gràcies a l'ajuda d'IVI. Amb aquest aval va obrir les seves portes el 2017 la clínica de reproducció assistida IVI Girona, per apropar els tractaments de medicina reproductiva als pacients gironins.

"Volem fer el més accessible possible la nostra tecnologia, apropant els últims avenços als nostres pacients i oferint-los les tècniques i tractaments més punters del sector. Amb això, volem posar a la seva disposició les garanties més grans, els millors resultats i una gran tranquil·litat que els ajudi a enfocar-se en el que és realment important: fer realitat el seu desig de ser pares", comenta el Dr. Agustín Ballesteros, director d'IVI Girona.

Dr. Agustín Ballesteros, director d'IVI Girona

Per això, per facilitar al màxim l'inici d'un nou camí cap a la maternitat, a la clínica IVI Girona ofereixen el Pack Diagnòstic Plus, el més complet del mercat. Consisteix en la realització d'un estudi de la fertilitat femenina, per realitzar un diagnòstic previ a l'inici del tractament de reproducció assistida. Aquest estudi inclou proves com una primera visita mèdica, Fertility Counselling amb assessorament sobre el procés, exploració ginecològica, anàlisi de la reserva ovàrica, ecografia 3D, seminograma i segona visita per conèixer el diagnòstic i el tractament proposat. Mitjançant la realització d'aquestes proves tant l'especialista com la pacient podran conèixer des de quin punt parteix la dona, per definir de manera personalitzada el procés i complir el seu somni en el temps més curt possible, però amb les millors garanties.

A més, perquè la pandèmia de la COVID-19 no paralitzi el somni de cap dona de ser mare, des d'IVI s'han adaptat a la nova realitat dels seus pacients i han llançat algunes mesures. Una d'elles és el Pla IVI Baby, que permet a les pacients començar a pagar el tractament de reproducció assistida fins a un any després d'iniciar-lo. En cas que no es produeixi l'embaràs es reemborsa l'import. Amb aquesta mesura, IVI ofereix un plus de seguretat per afrontar amb les màximes garanties un tractament de reproducció assistida, sense que la incertesa actual condicioni.

Així mateix, els pacients poden beneficiar-se del Pla IVI Contigo, que ofereix finançament fins a dotze mesos sense comissió d'obertura ni interessos. A més, comprèn recursos i serveis com tallers de Suport Emocional o servei d'Assessorament Genètic.

Si vols complir el teu desig de ser mare, pots obtenir més informació o demanar cita a la teva clínica IVI més propera a través del seu web o al telèfon gratuït 900.847.300.