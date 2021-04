Tingues cura i rejoveneix totes les parts del teu cos

Si volem millorar la nostra estètica res millor que posar-te en mans d'un especialista

En un moment o altre de la nostra vida tots hem pensat en algun moment en donar un retoc a alguna part del nostre cos que no ens agrada. Sigui pel procés natural de l'envelliment o per alguna alteració física algunes parts del cos es deterioren i no presenten sempre el mateix aspecte. Es poden modificar i, per tant, millorar. Hi ha moltes parts del cos susceptibles de ser sotmeses a alguna correcció. Posar-se en mans d'un especialista és fonamental per obtenir un resultat satisfactori. Tenir cura dels ulls, de la cara i fins i tot també de la zona genital és possible de la mà d'aquests professionals.

La clínica Tarrús-Morell, especialistes en rejoveniment periocular



La clínica de cirurgia plàstica i medicina estètica Tarrús-Morrell de Girona dona continuïtat a una nissaga de metges i cirurgians des de l'any 1907, el que suposa a la vegada un orgull i una enorme responsabilitat. Una de les zones que enfoquen amb especial interès és el rejoveniment de la zona periocular, és a dir, al voltant del ulls.

Els tractaments de medicina estètica com ara el «botox» i l'àcid hialurònic, entre d'altres, poden ajudar a dissimular les arrugues d'expressió i reduir l'aspecte de cansament conegut com a «ulleres». De tota manera, des de Tarrús-Morell consideren que sovint es requereixen tècniques més complexes, quirúrgiques concretament, com la blefaroplàstia que permet eliminar l'excés de pell i greix de les parpelles i bosses oculars. Com a cirurgians plàstics i estètics, els professionals de Tarrús-Morell estan capacitats per oferir als pacients la vessant més mèdica, així com també quirúrgica, escollint el tractament més adient a cada pacient, estalviant tractaments fútils i optimitzant la bellesa individual de cada persona.



Blanquejament genital de la mà de la doctora Teresa Pajuelo

Dues de cada deu dones es preocupa per l'estètica de la seva zona genital. Precisament el blanquejament genital és un dels tractaments més sol·licitats a la consulta de Medicina Estètica de la doctora Teresa Pajuelo i consisteix en una tècnica que aconsegueix disminuir l'enfosquiment de la pell de la zona genital i perianal, tant en homes com en dones. La hiperpigmentació genital es produeix per un augment de la melanina que enfosqueixen agafant un color marró o negre a la pell d'aquestes zones. Això és pot produir per factors genètics, influència hormonal, efectes de fricció de la roba ajustada, depilació, ingesta de fàrmacs i el pas del temps, entre d'altres.

Aquest enfosquiment genital pot produir una baixada de la nostra autoestima, problemes psicològics, limitacions en activitats lúdiques i inseguretats. Hi ha diversos tractaments per millorar la hiperpigmentació genital i perianal. Es poden utilitzar cremes tòpiques que donen bon resultat i també es pot utilitzar làser, feelings químics o combinar les dues coses seguint uns protocols específics.

Inicialment es fa una avaluació del pacient i una història clínica, se suggereix un tractament i en dues o tres sessions la pell recupera uns tons més clars que l'original i es produeix un rejoveniment de la pell amb la inducció de col·làgens. Són bons candidats per sotmetre's a un tractament tant homes com dones de més de 18 anys, que no presentin ferides, lesions o malalties de la pell a la zona. Els resultats són molt satisfactoris i duren un any o més. No obstant, les dones embarassades no poden fer el tractament.

Maxilostetic, una clínica referent amb cirurgia estètica facial mínimament invasiva

Actualment, les tècniques de cirurgia estètica estan millorant aconseguint resultats significatius amb tractaments mínimament invasius. Maxilostetic és un equip de metges i professionals especialistes amb cirurgia estètica facial mínimament invasiva com a base. A més col·laboren amb la Clínica Dexeus a Barcelona. A continuació us expliquem algunes d'elles:

1- Blefaroplàstia: Tècnica relativament ràpida que extreu la pell sobrant que penja de la parpella superior que envelleix molt i dona la sensació de mirada cansada. Resultat: Mirada molt més jove i viva amb un ull més definit i el millor és que el postoperatori només dura cinc dies aproximadament.

2. Lip-lift: Com diu l'expressió és un lífting de llavi superior. Es realitza una petita incisió amagada sota els plecs de les ales nasals, secundàriament s'extreu una petita quantitat de pell i es tracciona pujant el llavi superior completament. Resultats: Donar una forma de llavi més jove i recuperar la seva anatomia inicial perduda amb els anys. Aquest procediment es pot realitzar sota anestèsia local sense necessitat d'ingrés i amb un postoperatori molt curt d'uns 5-7 dies.

2. Bichectomia o resecció Boles de Bichat: aquesta cirurgia consisteix a extreure les boles de greix que tenim a la galta per via intraoral sense cicatrius externes. Resultats: Aconseguir millorar el perfil i el contorn facial, marcant més el pòmul amb una cara més angulada i atractiva. Aquest procediment es realitza sota anestèsia local intraoral amb reincorporació a la vida social en 3-4 dies.

A la clínica Maxilostetic t'esperen on el Dr. Manel Gorina, Cirurgià Maxil·lofacial, t'aconsellarà la millor tècnica quirúrgica per aconseguir una millora estètica amb uns resultats diferencials utilitzant abordatges mínimament invasius i de ràpida recuperació.