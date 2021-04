Pfizer diu que "probablement" serà necessària una tercera dosi de la vacuna

El conseller delegat de la farmacèutica Pfizer, Albert Bourla, ha assegurat que "probablement" sigui necessària una tercera dosi de reforç de la vacuna contra la covid-19 dins dels 12 mesos després d'haver estat completament vacunat (amb les dues dosis preceptives), perquè la immunització sigui completa.

A més, Bourla afirma que és realista afirmar que podrem tornar a la normalitat d'abans de la pandèmia aquesta tardor. El CEO de Pfizer ha posat d'exemple el cas d'Israel, on la vacunació massiva ha fet possible que a partir d'aquest diumenge ja no sigui obligatòria la mascareta a l'aire lliure i que les escoles funcionin sense grups bombolla.

"És extremadament important suprimir el grup de persones que poden ser susceptibles a virus", va dir Bourla al canal de televisió nord-americana CNBC en unes declaracions difoses aquest dijous. L'executiu també va indicar que aquestes dosis seran una eina important per lluitar contra les variants de la covid que han demostrat ser més contagioses, com la britànica o la sud-africana.

Fins al moment, es desconeix durant quant temps protegeixen les vacunes contra la covid-19, donat el curt recorregut d'aquest producte. Pfizer va informar recentment que la seva vacuna contra la covid-19 tenia més d'un 91% d'efectivitat contra el virus i més d'un 95% contra els símptomes severs de la malaltia i que aquesta protecció es mantenia almenys durant sis mesos després d'haver rebut la primera dosi.

Així mateix, les persones que reben la vacuna contra la covid-19 de Moderna, amb una composició similar a la de Pfizer, segueixen mostrant alts nivells d'anticossos sis mesos després de la segona dosi, segons un estudi publicat a la revista científica The New England Journal of Medicine a principis de mes.

Funciona amb variant sud-africana

L'estudi divulgat per Pfizer va mostrar que la seva vacuna sembla funcionar de manera similar contra la soca de virus majoritària a Sud-àfrica, un dels països on es va provar el producte.

La farmacèutica Pfizer va anunciar el 26 de febrer que estudiaria la possibilitat d'injectar una tercera dosi a les persones vacunades per intentar reforçar la protecció davant les variants més agressives del coronavirus. Bourla va assegurar llavors que amb aquesta tercera dosi es podria reforçar la resposta dels anticossos entre 10 i 20 vegades i ha subratllat que, igual que la gent es vacuna anualment contra la grip, ho haurà de fer contra la covid-19 per estar protegit.

Aquest nou estudi es dirigeix ??a dos grups d'edat, les persones d'entre 65 i 85 anys i les compreses entre 18 i 55 anys i seran elegides del grup que ja va participar en els primers assajos duts a terme per la farmacèutica Pfizer en cooperació amb BioNTech.

La Universitat d'Oxford ha iniciat un nou estudi clínic per determinar si es poden combinar dosi de les vacunes i obtenir una resposta immunitària adequada amb dues dosis independentment de fabricant. Els investigadors ja compten amb la participació de la vacuna d'AstraZeneca, Pfizer, Moderna i de la candidata de la nord-americana Novavax.