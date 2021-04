Demanen retirar unes salsitxes dels supermercats per contenir un al·lergogen

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) s'ha fet ressò de la retirada d'unes salsitxes "bratwurst" de Casa Westfàlia per "la presència d'un al·lergogen".

Tal com expliquen des de l'OCU, "l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) informa d'una alerta notificada per les Autoritats Sanitàries d'Extremadura per la presència d'un al·lergogen, caseïna, sense declarar en l'etiquetatge d'un producte carni: unes salsitxes cuites. Al mateix temps adverteix als consumidors amb al·lèrgia a les proteïnes de la llet que no consumeixin aquest producte".

Des de l'AESAN expliquen que "l'objecte de l'alerta són les Salsitxes Bratwurst cuites en budell natural de Casa Westfàlia. Es tracta d'unes salsitxes cuites que es venen en envàs de 270 grams. La seva data de caducitat és 14/05/21. En el seu etiquetatge anuncia "sense gluten" i "sense lactosa", però omet la presència de caseïna, un al·lergogen. Aquestes salsitxes, fabricades a Espanya, s'han distribuït en tot el país".

Com a mesura de precaució, "des de l'AESAN es recomana als consumidors al·lèrgics a les proteïnes de la llet que s'abstinguin de consumir aquest producte, al mateix temps que insisteixen que no comporta cap risc per a la resta de consumidors".