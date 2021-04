Surt al mercat una pastilla d'origen natural per controlar el pes i reduir la grassa abdominal i dels braços

Arkopharma Laboratoris ha presentat aquest dimecres, la sessió 'El sobrepès en temps de pandèmia', 'Figurmed Metabol', que inclou el primer compost d'origen natural.

Aquest preparat farmacèutic conté l'actiu 'Metabolaid', un complex amb extractes naturals que ha estat objecte d'un projecte de recerca de la Unió Europea dins dels fons Horizon 2020 que ha permès demostrar la seva evidència científica i els autors de la qual han qualificat a aquest compost com el primer a demostrar diversos beneficis per al control de pes.

Així, té sis estudis clínics en més de 500 pacients que demostren la seva utilitat en aquest sentit i per a la reducció de greix localitzat en el perímetre abdominal i contorn de braços. 'Figurmed Metabol' és la nova aposta d'Arkopharma Laboratoris per al control de pes des de la farmàcia amb productes cent per cent naturals.

"Aquest nou preparat conté un innovador complex patentat, 'Metabolaid', que està especialment indicat per a aquelles persones que tenen sobrepès i símptomes associats a la síndrome metabòlica i necessitin sobretot una pèrdua de massa grassa", ha dit la farmacèutica del departament mèdic de la companyia, Victoria Lara.

La marialluïsa ha demostrat els seus beneficis per a inhibir la producció de greix, redueix sucre en sang, efecte crema grassa, reducció de l'obesitat. Per la seva part, l'hibisc indueix sacietat i té efectes antioxidants i antiinflamatoris.

De fet, un estudi espanyol recent publicat a la revista 'Foods' conclou que la suplementació amb una combinació d'extractes d'aquestes dues plantes medicinals ajuda a reduir el pes, l'índex de massa corporal i la massa grassa, sobretot en la zona abdominal.

'Metabolaid', que es compon d'extractes d'hibisc i marialluïsa, ha estat analitzat en un projecte de recerca de la Unió Europea amb els fons Horizon 2020 i que ha permès concloure que és un regulador metabòlic "que pot inhibir l'acumulació de greix en el teixit adipós i el fetge".

Un dels estudis clínics realitzats revelen que aquelles persones que prenen aquest compost mentre segueixen una dieta controlada perden el doble de pes que les que només segueixen una dieta. En concret, redueix fins a dos quilograms de greix corporal en el perímetre abdominal i contorn de braç.

A més, paràmetres com la tensió arterial, el colesterol, els triglicèrids i els nivells de glucosa en sang van disminuir significativament en pacients que havien usat 'Metabolaid' durant dos mesos. Segons els autors d'aquest projecte, anomenat 'Innoprefat', existeixen molts compostos que poden ajudar a perdre pes, regular el colesterol o controlar el metabolisme de la glucosa, però 'Metabolaid' és el primer a fer-ho tot i, amb un total de cinc estudis clínics ja publicats i un altre en procés de publicació fins al moment, és també el que proporciona la quantitat més gran de proves científiques.