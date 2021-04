Identifiquen en la mosca del vinagre fàrmacs i molècules per tractar el càncer colo-rectal

El grup de recerca Models de malalties en Drosophila de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), liderat per l'investigador i professor lector de la Universitat de Lleida (UdL) Andreu Casali, utilitza un model que ha desenvolupat en la mosca del vinagre per identificar fàrmacs i altres molècules amb potencial terapèutic per tractar el càncer colo-rectal. Casali, acompanyat pel president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va presentar dilluns la investigació que estan duent a terme des de l'IRBLleida. Es tracta d'una recerca finançada per la Diputació de Lleida i el Ministeri d'Educació i Ciència, en col·laboració amb la Universitat de Sheffield (Regne Unit).

L'equip de Casali va desenvolupar el 2019 un model de càncer colo-rectal en la mosca del vinagre per investigar en l'organisme viu els processos cel·lulars involucrats en l'inici de la metàstasi. Aquest és el procés pel qual el càncer es propaga a diferents òrgans del cos i és el responsable del 90% de les morts relacionades amb el càncer. «És imprescindible entendre millor el procés de la metàstasi per poder tractar el càncer», va explicar l'investigador. «Donat que gairebé el 75% dels gens causants de malalties humanes tenen un homòleg funcional en aquesta mosca, representa un model excel·lent per estudiar malalties humanes», va dir.