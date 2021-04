L'ICO Girona posa en marxa un nou accelerador lineal per tractar el càncer

L'Institut Català d'Oncologia de Girona acaba de posar en marxa el segon accelerador lineal dels dos que ha rebut gràcies a la donació de la Fundació Amancio Ortega. Aquest segon accelerador d'última generació True-Beam de Varian Medical Systems ja ha començat a tractar els primers pacients. El primer accelerador, dels dos que ha rebut l'ICO Girona, va entrar en funcionament el mes de maig del 2020.

Actualment, el Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'ICO Girona, ubicat a les instal·lacions de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, disposa de tres acceleradors lineals, un equip de radioteràpia intraoperatòria, un equip de radioteràpia superficial i un equip de tomografia computeritzada per a la planificació. Amb tots aquests equipaments es dona resposta a tots els tractaments de la Regió Sanitària de Girona i es tracten uns 1.600 pacients a l'any.

De fet, la incorporació d'aquest segon accelerador implicarà una millora significativa en el tractament del càncer a tota la regió sanitària de les comarques gironines i se'n beneficiaran els centres sanitaris integrats a la Xarxa ICO, com són l'Hospital de Campdevànol, l'Hospital Comarcal de Blanes, l'Hospital Sant Jaume de Calella, l'Hospital de Figueres, l'Hospital Sant Jaume d'Olot, l'Hospital de Palamós i l'Hospital Provincial de Santa Caterina de Girona.

A dia d'avui, l'Institut Català d'Oncologia és la institució catalana que ha rebut més acceleradors lineals, un total de sis, que s'han repartit dos a cadascun dels seus centres de l'Hospitalet, Badalona i Girona. L'ICO de l'Hospitalet disposava ja, prèviament, de tres acceleradors True-Beam. Actualment, de tots sis, cinc ja estan en funcionament i només està en fase de calibració aquest últim del centre gironí. La implementació d'aquesta tecnologia a tots els territoris manté l'ICO al capdavant de la innovació tecnològica en oncologia radioteràpica.

Tractaments avançats

L'accelerador lineal és un dispositiu que s'utilitza als serveis d'Oncologia Radioteràpica per tal de dur a terme tractaments avançats de radioteràpia, que consisteixen en la utilització de feixos de radiació d'alta energia per al tractament dels pacients amb càncer.

L'objectiu d'aquests tractaments és destruir els tumors sense danyar el teixit sa, i fins i tot moltes vegades la radioteràpia permet eliminar completament el tumor. En altres ocasions s'utilitza per reduir la mida del tumor i per facilitar, posteriorment, l'extirpació quirúrgica o tractar de forma preventiva les zones de risc. També, sovint s'utilitza en els tractaments pal·liatius per controlar el dolor i millorar la qualitat de vida.

En el cas d'aquest nou accelerador lineal True-Beam, permetrà dur a terme tractaments avançats com la radioteràpia estereotàctica corporal (SBRT) i d'altres tècniques més avançades com la modulació del feix de radiació amb arc i velocitat alta, així com radioteràpia adaptada al moviment respiratori, gràcies a la seva tecnologia de gestió anomenada «gating», aplicada a l'obtenció d'imatge integrada i a l'administració d'altes taxes de dosis. A més, l'alta precisió permet reduir els efectes secundaris i disminuir la possible toxicitat sobre els pacients.

Vint-i-cinc anys de l'ICO

Enguany l'Institut Català d'Oncologia (ICO) celebra el 25è aniversari de la seva creació havent-se convertit en un centre públic d'excel·lència en càncer. S'ocupa de la malaltia de manera integral, ja que aplega, dins de la mateixa organització, la prevenció, l'assistència, la formació especialitzada i la recerca.