El Trueta rep la donació de tres placentes per beneficiar pacients amb problemes de visió i grans úlceres

L'Hospital Josep Trueta de Girona ha posat en marxa un programa per convertir-se en un centre receptor de donacions de placenta, un òrgan que es desenvolupa durant l'embaràs i que habitualment es rebutja després del part. La part més interna d'aquesta placenta conté la membrana amniòtica, amb propietats antimicrobianes, antiinflamatòries i regeneratives. Aquest teixit ajuda a les persones amb problemes de visió o els que pateixen ferides a la pell que són molt difícils de curar amb fàrmacs convencionals, com ara cremades o úlceres grans. Fins ara, aquestes donacions només es podien fer a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i en poques setmanes ja s'han donat tres placentes a Girona.

Una vegada l'hospital rep la placenta, s'envia al Banc de Sang i Teixits perquè puguin analitzar-la i processar i finalment fer arribar els productes necessaris als pacients. L'aplicació de la membrana amniòtica és especialment indicada en reconstruccions i tractaments de lesions de l'ull com úlceres, tumors o ull sec, així com en la cura de cremades o ferides de cicatrització difícil. També és molt útil en el camp de la reconstrucció en cirurgia maxil·lofacial i en altres tipus de cirurgia, com la ginecològica, urològica o toràcica.

Un dels avantatges del tractament amb derivats de membrana amniòtica és que els empelts tenen un grau baix de rebuig i que aquests tractaments contenen factors de creixement molt beneficiosos per a la cicatrització de les ferides.

També es beneficien de les aplicacions de la placenta els pacients amb ull sec que requereixen col·liri i que, sense tractament amb placenta, han de freqüentar molt l'hospital i estan sotmesos a extraccions continuades per obtenir plasma i després col·liri. Com en el cas de la sang o el plasma, la donació de placenta és un acte voluntari, anònim i altruista, i es destina a qualsevol malalt que en necessiti, i es fa sense cap interferència en el procés del part.

El programa que s'ha posat en marxa al Trueta, impulsat per la coordinació de trasplantaments, el servei de Ginecologia i Obstetrícia i l'ASSIR, passa per donar a conèixer a les futures mares i als professionals la possibilitat que tenen les gestants de donar la placenta en el moment del part i, òbviament, la pacient ha d'autoritzar per escrit aquesta donació. Un cop nascut el nadó, el mateix equip que assisteix el part recull la placenta i la fa arribar al Banc de Teixits.