El fum de segona mà sembla duplicar el risc de càncer oral

Les persones exposades al fum de segona mà podrien tenir un 51% més de risc de desenvolupar càncer oral, segons suggereix una revisió de les recerques existents publicada en línia en la revista 'Tobacco Control'.

Els càncers orals --de llavi, de cavitat oral i d'orofaringe-- representen 447.751 nous casos de càncer i 228.389 morts a l'any a tot el món. Entre els principals factors de risc d'aquestes formes de càncer es troben el tabaquisme i el consum de tabac sense fum, el consum d'alcohol i mastegar bètel.

El fum del tabac constitueix l'exposició més gran dels éssers humans als carcinògens químics i causa una de cada cinc morts relacionades amb el càncer en el món. No obstant això, no sols afecta els fumadors actius, ja que, segons dades de 192 països, el 33% dels homes no fumadors, el 35% de les dones no fumadores i el 40% dels nens van estar exposats al tabaquisme involuntari durant un any en inhalar el fum de tabac aliè.

Recerques anteriors han demostrat que la inhalació del fum de segona mà provoca diverses malalties, entre elles el càncer de pulmó. Encara que el tabaquisme és una causa coneguda de càncer oral, encara no s'ha establert si el fum de segona mà també causa càncer oral. Per això, un equip internacional d'investigadors de Portugal, el Regne Unit, Espanya i els Estats Units es va proposar avaluar si existia una possible associació entre l'exposició al fum de segona mà i el risc de càncer oral.

Van revisar i van analitzar cinc estudis rellevants existents en els quals van participar 6.977 persones en conjunt, de les quals 3.452 estaven exposades al fum de segona mà i 3.525 no. Aquests estudis s'havien realitzat a Àsia, Europa, Amèrica del Nord i Amèrica Llatina. Les anàlisis van mostrar que les persones exposades al fum de segona mà tenien un 51% més de risc de desenvolupar càncer oral. A més, la durada de l'exposició de més de 10 o 15 anys augmentava el risc de càncer oral a més del doble en comparació amb les persones no exposades.

Els autors reconeixen que la seva anàlisi només va incloure un petit nombre d'estudis, però que diversos dels estudis originals ja havien agrupat molts estudis individuals, per la qual cosa el nombre total de casos i controls per als nous fiqui-anàlisis era elevat. Per això, conclouen: "Aquesta revisió sistemàtica i meta-anàlisi dona suport a una associació causal entre l'exposició al fum de segona mà i el càncer oral. A més, les anàlisis de la resposta a l'exposició, fins i tot per la durada de l'exposició (més de 10 o 15 anys) al fum de segona mà, secunden encara més la inferència causal".

"La identificació dels efectes nocius de l'exposició al fum de segona mà serveix d'orientació als professionals de la salut pública, els investigadors i els responsables polítics a l'hora d'elaborar i aplicar programes eficaços de prevenció de l'exposició al fum de segona mà i d'adoptar les mesures adequades per a aplicar les directrius de l'article 8 del Conveni Marc de l'OMS per al Control del Tabac", conclouen.