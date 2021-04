La greu malaltia que pot provocar el superaliment de moda: risc d'hepatitis

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha emès un alerta a través del seu portal digital per alertar sobre els riscos de la cúrcuma, un dels denominats superaliments de moda, que cada vegada consumeix més gent. "La cúrcuma és una valuosa espècia, però també té fama de tenir propietats curatives, per la qual cosa molts la consideren una substància gairebé miraculosa o, almenys, un "superaliment", assenyalen des de l'organització.

"La cúrcuma és una planta perenne herbàcia que tradicionalment s'ha emprat, a més de com a espècia, com a planta medicinal. S'usa molt en la gastronomia índia per condimentar l'arròs, la carn i el curri. A més, aquesta planta s'usa també com a component per atorgar als plats aquest to groc intens com amb la mostassa de tipus americana. Aconsellem emprar-la només com a condiment, dins d'una dieta variada, tret que un metge prescrigui algun medicament que contingui extracte de cúrcuma entre els seus ingredients", expliquen des de l'OCU.

L'Organització de Consumidors i Usuaris detalla en el seu informe que "a 2019 a Itàlia es va paralitzar la venda de diversos lots d'una marca de suplement de cúrcuma perquè van considerar que podia ser el possible causant de diversos casos d'hepatitis. Aquesta alarma també es va estendre a Bèlgica. La veritat és que els casos d'hepatitis per consum de suplements de cúrcuma no són una cosa nova i estan en estudi". Des de la màxima autoritat de la Unió Europea en la matèria, la EFSA (Agència Europea de Seguretat Alimentària), no ha reconegut ara com ara cap de les propietats que s'atribueixen a la cúrcuma.

A Espanya, el Comitè Científic de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), ha avaluat el risc del consum de complements alimentosos que contenen curcumina com a ingredient. Entre les seves conclusions detsacan: "La curcumina impedeix la correcta absorció del ferro. No hi ha evidència que el seu consum estigui lliure d'efectes adversos en menors de 18 anys".

"Aquesta substància i i els seus metabòlits es transfereixen als bebès a través de la llet materna. No s'ha pogut identificar com afectarien els complements que contenen curcumina durant l'embaràs i la lactància"

Per tot això, recomanen: