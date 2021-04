Pfizer prova una píndola antiviral contra la Covid que podria estar disponible a final d'any

Pfizer avança en la recerca d'un fàrmac oral contra la Covid. Segons avança aquest dimarts The Telegraph, fins a 60 persones adultes participen ja als Estats Units i Bèlgica en els assajos clínics d'un antiviral que s'administra en forma de píndola i que, segons aquest mitjà, podria estar disponible a la fi d'enguany.

"Fer front a la pandèmia de COVID-19 requereix tant la prevenció a través de la vacuna com el tractament dirigit als qui contreuen el virus. Donada la manera en què el SARS-CoV-2 està mutant i l'impacte global continu del COVID-19, sembla fonamental tenir accés a opcions terapèutiques tant ara com més enllà de la pandèmia", assegurava Mikael Dolsten, Director Científic i President de Recerca, Desenvolupament i Medicina Mundial de Pfizer en un comunicat difós fa un mes per la companyia.

El fàrmac en fase d'assajos té l'avantatge que es pot prescriure davant el primer símptoma de la infecció.

El candidat a antiviral oral PF-07321332 és un inhibidor de la proteasa del SARS-CoV2-3CL que ha demostrat en els assajos de laboratori una potent activitat contra el SARS-CoV-2 i contra uns altres coronavirus. Per aquesta raó, a més d'utilitzar-se en l'actual crisi sanitària tindria potencial enfront de futures amenaces del mateix tipus.

Els inhibidors de proteasa impedeixen que el virus es repliqui en la cèl·lula. Fins a aquest moment s'han mostrat efectius contra altres patògens com el VIH i l'hepatitis C, ja sigui en solitari o en combinació amb altres antivirals. Aquest tipus de tractaments no solen generar toxicitat i per això es considera que poden ser ben tolerats pels pacients si s'empren contra la Covid-19.