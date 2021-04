El 52% de les pacients tractades al CST amb un dispositiu contra l'alopècia conserven el cabell durant la quimioteràpia

L'Hospital de Terrassa utilitza des de fa dos anys un dispositiu de prevenció de l'alopècia en, principalment, malaltes de càncer de mama, un dels tumors que més pèrdua de cabells comporten. De les 90 pacients tractades fins ara d'entre 28 i 79 anys, el 52% van conservar el cabell. El giny, que té un cost de 26.000 euros, provoca el refredament del cuir pilós durant la quimioteràpia, de manera que aquesta, a través de la sang, arribi en menor concentració a l'arrel dels cabells evitant o reduint així la seva caiguda. Begoña Parrado, una de les pacients tractades, ha recordat que la pèrdua de cabells "baixa l'autoestima" de les malaltes i que haver-lo conservat l'ha ajudada a ser "més positiva" durant el tractament.

El sistema de refredament continu del cuir cabellut 'Scalp Cooling' és una unitat de refredament, que conté un líquid refrigerant que funciona a menys quatre graus, utilitzant una barrets de silicona especialment dissenyats per a les pacients. Quan el refrigerant passa a través del barret, extreu la calor del cuir cabellut i fa que es mantingui a una temperatura constant d'uns 19 a 20 graus a nivell de la pell, aconseguint un efecte de reducció del metabolisme i de l'aportació sanguínia sobre les cèl·lules productores dels cabells evitant així la seva destrucció i caiguda.

La doctora Remei Blanco, cap del servei d'oncologia de l'Hospital de Terrassa, ha destacat que en els dos anys que porten aplicant el dispositiu, el grau de satisfacció de les usuàries ha estat molt alt perquè més de la meitat (49 de 90) han pogut conservar el cabell "amb el què això suposa". De la resta, la doctora ha explicat que en molts casos el tractament no ha tingut èxit perquè els pacients no han tolerat la sensació de fred que provoca el casc, entre ells l'únic home al que es va oferir ser tractat, un pacient amb càncer de pulmó.

Blanco ha afegit que la majoria de pacients a les que s'ha proposat seguir el tractament han acceptat l'oferiment i que les que l'han rebutjat ha estat, majoritàriament, per una qüestió de temps. I és que el dispositiu s'ha d'aplicar mitja hora abans de la quimioteràpia i una hora i mitja després, fent que la sessió de quimioteràpia s'allargui més de quatre hores.

Una de les pacients que ha seguit el tractament és la Begoña Parrada, que després de 12 sessions de quimioteràpia ha pogut mantenir la "melena". Agraïda a tot l'equip sanitari, ha recordat que el que més por li feia de perdre els cabell era que la veiessin els seus fills, com a ella li va tocar veure a la seva mare, i la "pèrdua de privacitat" que comporta. "Una dona sense cabells queda totalment exposada a la societat perquè tothom sap que li passa encara que ella no ho vulgui explicar", ha afegit.

Parrada ha recordat que va viure l'oferiment per seguir el tractament com un "regal" que li ha permès afrontar la malaltia amb optimisme i que la seva autoestima s'hagi mantingut intacte durant un procés tant complicat.

L'Hospital de Terrassa és l'únic centre públic de l'Estat que compta amb aquest dispositiu. Es va adquirir gràcies a l'associació 'La Vida és xula', creada en memòria de la Laia Mira, una pacient tractada al centre de càncer de mama, que va lluitar contra la malaltia durant anys "sense perdre mai el somriure i donant una lliçó de coratge i amor a la vida".

L'Associació va fer una campanya de captació de fons organitzant, entre d'altres activitats, dos torneig de pàdel solidaris al Club Natació Terrassa. La recaptació, 26.000 euros, la va cedir al Consorci Sanitari de Terrassa per poder disposar d'un primer dispositiu de prevenció de l'alopècia. Ara, l'objectiu es celebrar un nou torneig per recaptar els diners suficients per comparar un altre dispositiu.