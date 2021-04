Barcelona, candidata a acollir l'Agència Europea d'Emergències Sanitàries

La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han mantingut els primers contactes perquè Barcelona aculli la seu de la futura Agència Europea de Preparació i Resposta Davant d'Emergències Sanitàries (HERA). La Comissió Europea (CE) va decidir el novembre passat crear aquesta agència, que podria entrar en funcionament el 2023. Aquesta ha de servir per enfortir la coordinació de la Unió Europea (UE) davant de grans emergències sanitàries transfrontereres, com la pandèmia de la COVID-19. Segons van informar fonts de les dues administracions, la consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van acordar donar impuls a la candidatura i engegar un procés per presentar-la a la CE.

És per això que es crearà un grup de treball entre Generalitat i consistori que ha d'elaborar la proposta i recollir adhesions a la candidatura de la resta d'administracions públiques i d'entitats de recerca i innovació en l'àmbit de la biomedicina. En el context d'aquest impuls, tant el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, com Vergés han fet saber a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i a la d'Exteriors, Arancha González-Laya, la voluntat que Barcelona sigui la seu de l'HERA. De fet, en els propers dies estan previstos nous contactes amb el Govern espanyol sobre aquest tema.