Sant Pau fomenta la musicoteràpia per reduir l'estrès que causa el càncer hematològic

L'Institut d'Investigació Biomèdica de l'Hospital de Sant Pau (IIB), l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i la Fundació Oncolliga fomentaran conjuntament la recerca en musicoteràpia per a pacients amb càncer hematològic, com limfomes i leucèmies, amb la finalitat d'alleujar l'estrès produït per la malaltia i el seu tractament.

La musicoteràpia és una disciplina que utilitza la música de forma sistemàtica i científica per fomentar el benestar de les persones i existeixen diversos estudis sobre la seva eficàcia en pacients oncològics amb tumors sòlids, però el nombre de recerques en càncers amb tumors líquids, com per exemple la leucèmia, és encara escàs.

Segons va informar l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, aquest acord permetrà iniciar un projecte de recerca per tractar l'alt nivell de malestar emocional dels pacients, que es veu augmentat pels llargs ingressos que han de passar a l'hospital i per l'aïllament que això comporta, especialment ara amb les restriccions per la COVID-19.

El pacient passa per molts canvis en el seu estat anímic i és aquí on la musicoteràpia pot convertir-se, segons Sant Pau, en un suport per reduir l'angoixa, la depressió i el malestar físic, i afavorir l'expressió emocional, la comunicació i la connexió amb estats de relaxació.

«La musicoteràpia alleuja l'estrès emocional del procés oncohematològic dels pacients i els seus cuidadors, que a causa de la pandèmia s'ha vist agreujat per un aïllament extrem d'aquest tipus de pacients», expliquen les investigadores Iria González i Silvana Novelli.