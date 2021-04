Transformaran l'espai d'Oncologia Pediàtrica de l'hospital Vall d'Hebron

La Fundació Aladina, bolcada en l'atenció a nens i adolescents malalts de càncer i a les seves famílies; la Fundació A. Bosch, impulsada pel grup d'alimentació Noel i dedicada principalment a la recerca del càncer infantil; i la Fundació Small, centrada en la recaptació de fons per col·laborar amb les unitats oncològiques infantils dels hospitals, han signat un acord de col·laboració amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona per dur a terme un projecte integral de condicionament i humanització del seu espai d'Hospitalització d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques. Amb l'aliança, una fita destacada dins de la col·laboració publico-privada, les quatre entitats busquen implicar la ciutadania, empreses i associacions en la recaptació de 6.172.432,40 euros per dur a terme aquesta iniciativa, que no només canviarà per sempre l'aspecte d'aquest espai, sinó la relació de les persones que conviuen en ell.

La nova Àrea d'Hospitalització d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques, més àmplia i lluminosa, permetrà al centre disposar de tots els espais necessaris per al tractament del càncer pediàtric administrant els tractaments mèdics més innovadors i proporcionant un benestar emocional que integri tota la família: habitacions individuals tant en la zona infantil com d'adolescents, zona de trasplantament o àrees de joc i descans com ara el nou gimnàs, l'aula o el menjador.

La remodelació vol fomentar en el centre el benestar emocional del pacient, un pilar fonamental per a la seva evolució positiva, i també el dels seus progenitors i el dels professionals. Segons el cap del Servei d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el doctor Lucas Moreno, aspectes tan importants com l'entrada de llum natural dins dels hospitals, una reorganització de les diferents àrees, separant zones de pacients i familiars de les zones de treball mèdic, i un major condicionament dels espais d'oci, joc i descans tenen un impacte directe en l'estat d'ànim dels pacients i els seus familiars, reduint l'estrès i facilitant els moments de desconnexió. Qüestions que, per tant, l'especialista considera que són una necessitat mèdica.

«Els tractaments actuals requereixen que molts pacients passin llargues estades a l'hospital. Les nostres instal·lacions s'han quedat antiquades i necessitem fer un gran salt per a estar a l'alçada dels millors centres internacionals. Si entre tots aconseguim dur a terme la transformació, això permetrà que a l'excel·lència mèdica i cures de l'hospital s'hi uneixi l'alegria de la llum, dels espais harmoniosos i eficients i de les zones de descans i oci accessibles», va explicar el doctor Moreno.

Gairebé dos anys d'obres

Està previst que les obres de remodelació de la nova àrea s'iniciïn el maig de 2022 i finalitzin el gener de 2024. Amb la seva transformació, la nova Àrea d'Hospitalització d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques es convertirà en un espai més confortable, amb habitacions més espaioses i còmodes i amb zones comunes més àmplies. A més, serà més segura, oferint un major control entre àrees i mecanismes d'aïllament; serà més íntima, amb habitacions individuals i espais privats; i fomentarà la convivència afavorint les relacions entre pacients en els espais de jocs i habilitant espais específics per a les famílies.

Concretament, comptarà amb 2.646 metres quadrats de superfície que es dividiran en zona infantil, zona d'adolescents, zona de trasplantaments i espais de descans, entre ells zona de jocs infantils, espai per a pares, menjador, una nova aula i un nou gimnàs.