Estem a prop de dir adeu a la mascareta i al gel hidroalcohòlic?

Perquè es produeixi una malaltia causada per un agent infecciós, no és suficient que existeixi aquest agent, sinó que aquest ha de transmetre's i afectar una persona que sigui susceptible a patir la malaltia causada per aquesta infecció.

És a dir, hi ha tres baules en l'anomenada cadena epidemiològica.

1. En primer lloc, l'agent infecciós ha de ser capaç de multiplicar-se en quantitats suficients per a provocar la malaltia.

2. En segon lloc, l'agent infecciós ha de transmetre's des de la font fins al subjecte susceptible d'emmalaltir.

3. En tercer lloc, el destinatari o subjecte susceptible ha de tenir accessible la via d'entrada i, una vegada que l'agent infecciós ha accedit al subjecte, aquest podria (o no) emmalaltir.

Des d'un punt de vista pràctic, el coronavirus té un teixit diana. És a dir, un teixit en el qual el virus se sent còmode i en el qual es multiplica amb rapidesa. Aquest teixit és la via aèria, fonamentalment la cavitat nasofaríngia, nas, boca, gola i faringe.

A partir d'aquest teixit, envaeix la cavitat pulmonar i s'elimina per la respiració. En aquest sentit i com que és un agent infecciós que no coneixíem fins ara, tots els éssers humans som subjectes susceptibles.



El que sabem sobre les vies de transmissió

El principal mecanisme de transmissió, segons han determinat els últims estudis, és la respiració. En respirar, en parlar, en tossir o en esternudar, expulsem milers de gotetes en les quals va el virus.

Aquestes gotetes poden ser més o menys grans. Si són grans, cauen a terra, a les superfícies, mobles, poms, picaportes, etc., on poden romandre durant algun temps (segons la mena de superfície que es contamini). Si les gotes són petites, microscòpiques, es queden en forma d'aerosol i poden romandre en suspensió en l'aire durant algun temps, fins i tot diverses hores.

Les persones infectades, tinguin o no símptomes de malaltia, estan eliminant virus en cada espiració en major o menor quantitat. Si parlem alt, cridem, cantem i, especialment, si esternudem o tossim, el nombre de partícules és molt gran. En cadascuna d'aquestes partícules hi ha virus amb capacitat per a infectar després de ser inhalades per un subjecte susceptible.

Les gotetes (anomenades de Pflügge) que tenen una grandària de més de 100 micres cauen per gravetat i poden projectar-se a uns dos metres de l'emissor. Com cauen sobre superfícies, teòricament, en tocar una superfície contaminada i després tocar-nos la cara, es pot produir la infecció, encara que la probabilitat de contagi a través d'aquests fòmits és petita.



Per què utilitzem llavors gel hidroalcohòlic?

Segons indiquen els Centres de Control de Malalties Infeccioses (CDC), el SARS-CoV-2 es pot transmetre entre persones, en tocar una persona sana superfícies sobre les quals un malalt ha tossit o esternudat recentment i després es toca directament la boca, el nas o els ulls.

No obstant això, els últims estudis indiquen que la transmissió a través d'aquesta via és baixa comparada amb el contacte directe, la transmissió per gotetes o la transmissió per l'aire.

En la majoria de les situacions, netejar les superfícies amb sabó o detergent és suficient per a reduir el risc, encara que els CDC recomanen desinfectar les superfícies en els ambients comunitaris on se sospiti que pugui haver estat un cas de covid-19 en les últimes 24 hores.

En els ambients a l'aire lliure és altament improbable que hi hagi risc de transmissió per fòmits, però és necessari que es mantingui la distància interpersonal del voltant de dos metres i es continuï usant la màscara de manera correcta sempre que s'estigui amb altres persones.



I les mascaretes?

D'altra banda, les gotetes de menys de 100 micres formen aerosols que queden suspesos en l'aire durant un temps que oscil·la entre minuts a hores. Quan les gotetes són d'entre 15 i 20 micres fins a 100 micres arriben a la via respiratòria superior (nas, boca, gola, faringe).

Si són de menys de 15 micres poden arribar fins a la tràquea i els bronquis. Si encara són més petites, de menys de 5 micres, arriben fins als alvèols pulmonars, segons es descriu en diferents publicacions.

Les gotetes que es produeixen en respirar o en parlar són de grandària molt petita i procedeixen dels nostres pulmons. En general, es calcula que es produeixen uns 500 aerosols per cada litre d'aire que s'espira. Per part seva, en tossir o en esternudar, el nombre de partícules és superior a 20 000, també són de grandària molt petita, però en aquest cas procedeixen de les vies respiratòries altes, on el virus s'està multiplicant a gran velocitat en els subjectes infectats.

Tot això ens indica que en els aerosols hi ha prou virus per a provocar infecció, sobretot en espais tancats o poc ventilats. A més, com més gran sigui el nombre d'individus en un espai tancat, major quantitat de virus circulant en aerosol. En aquests llocs també influeix la proximitat amb aquestes gotetes.



Continuar amb la prevenció fins que les dades indiquin el contrari

És a dir, la manera principal pel qual les persones s'infecten amb el SARS-CoV-2 és a través de l'exposició a gotetes respiratòries que transporten virus infecciosos, segons les dades més recents. Les persones infectades, però no malaltes també són capaces de transmetre el virus en produir aerosols.

En definitiva, no podem relaxar-nos. Per tot l'explicat, la millor manera d'evitar la infecció i protegir-nos enfront de la covid 19 és, d'una banda, utilitzar correctament una màscara sempre que estiguem en contacte amb uns altres i en qualsevol lloc. Fins i tot a l'aire lliure si no es pot mantenir la distància entre persones, la qual sol ser difícil d'aconseguir.

També hem d'evitar els espais tancats, ventilar enèrgicament i rentar-nos les mans de manera freqüent. Encara que el risc de contagi mitjançant superfícies és baix, és útil la rentada freqüent de mans i la utilització de gel hidroalcohòlic per a evitar la transmissió per fòmits, segons indiquen els CDC. Que la probabilitat de contagi sigui molt baixa no vol dir que sigui impossible.

Igualment hem de disminuir al màxim les reunions amb altres persones procurant que aquestes tinguin lloc en espais ventilats, amb el menor nombre possible d'assistents, amb la menor durada possible i amb separació entre persones d'almenys dos metres. És a dir, no podem relaxar les mesures de prevenció fins que les dades i l'evolució de les vacunes ens indiquin el contrari.

Hauríem d'actuar com si qualsevol persona amb la qual estem en contacte estigués potencialment infectada. D'aquesta manera, disminuirem moltíssim el risc de contagi i, per tant, la possibilitat d'infectar-nos i emmalaltir.

Aquest article va ser publicat originalment en The Conversation. Llegeixi l'original aquí.