Campanya per investigar el càncer de mama en l'embaràs

El Grup Espanyol d'Investigació en Càncer de Mama (Geicam) va llançar «Fes història amb la teva història», una campanya per reclutar testimonis de dones diagnosticades durant l'embaràs o un any després del part per avançar en la investigació d'aquesta malaltia. Amb motiu del Dia de la Mare, Geicam va voler animar les dones que hagin patit càncer de mama gestacional o aquelles que, havent tingut un d'aquests tumors, desitgin ser mares, a aportar la seva història clínica en el projecte «Càncer de Mama i el Desig de ser Mare».

Actualment s'està estudiant la relació entre els canvis fisiològics que es produeixen en la gestació i en la lactància amb el desenvolupament del tumor per prevenir-lo i dissenyar estratègies que estiguin dirigides a aconseguir embarassos segurs, ja que són moltes les pacients que, després d'haver superat el càncer, volen ser mares.