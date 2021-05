La cooperació, clau per combatre el càncer a la Unió Europea

La cooperació dels estats membres és clau per implementar la recerca en prevenció i teràpia contra el càncer, segons van insistir els responsables de la UE durant la Cimera sobre la Investigació del Càncer celebrada dilluns a Porto sota la presidència portuguesa de la UE.

La comissària de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakides, va recordar el pla dissenyat per la UE amb 4.000 milions per combatre el càncer i els participants van apostar per un model d'investigació transnacional amb resultats compartits en xarxa.