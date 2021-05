El mateix fàrmac pot tenir efectes oposats en la memòria segons el sexe

Investigadors de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona (INc-UAB) han pogut demostrat que un mateix fàrmac que modifica la memòria de la por pot tenir efectes contraris si s'administra a ratolins mascles o a ratolins femelles.

Segons l'estudi, que publica la revista Nature Communications, el fàrmac redueix la capacitat de recordar esdeveniments traumàtics en els mascles i l'augmenta en les femelles, quelcom del que els investigadors dedueixen que és necessari fer més recerca bàsica i clínica que inclogui el sexe femení.

És la primera vegada que es veu que un fàrmac produeix aquest efecte contrari en la memòria dels ratolins mascle i femella i s'evidencia que, en funció del sexe, es poden donar mecanismes moleculars i comportaments oposats en la formació de la memòria, segons expliquen els investigadors.

El treball l'ha dut a terme el grup de recerca sobre mecanismes traslacionals de la memòria de la por de l'INc-UAB, que lidera Raül Andero i que es dedica a estudiar el funcionament d'aquest tipus de memòria per trobar tractaments per a patologies associades a vivències traumàtiques, com l'estrès postraumàtic i les fòbies.

Els investigadors havien identificat que el circuit Tac2, que està situat a l'amígdala cerebral, podia ser bloquejat temporalment per l'efecte d'un fàrmac que estan estudiant, l'Osanetant, i que aquest bloqueig aconseguia reduir la capacitat de recordar esdeveniments aversius en ratolins mascles.

Així, van descobrir que el mateix fàrmac produeix l'efecte contrari en les femelles, augmentant d'aquesta forma la seva memòria de la por.

L'efecte oposat s'explica perquè en bloquejar la via Tac2 el fàrmac interactua amb els receptors neuronals de dues hormones sexuals: la testosterona en els mascles i els estrògens en el cas de les femelles.

Fluctuacions hormonals

A més, han observat que les fluctuacions hormonals durant el cicle estral dels ratolins femella, equivalent al cicle menstrual en dones, fan variar els efectes del medicament sobre la capacitat de recordar els esdeveniments aversius.

«Els resultats demostren la capacitat de les hormones per modular la formació de la memòria de la por i evidencien la necessitat de tenir en compte les diferències entre sexes, així com el monitoratge rutinari de les diverses fases de cicles hormonals en el disseny de tractaments farmacològics per a trastorns psiquiàtrics», va destacar l'investigador Antonio Florido.

Menys estudis en femelles

Els investigadors han destacat que en els últims anys solament s'ha publicat un estudi sobre el cervell en femelles per cada 5,5 en mascles i que les recerques sobre la via Tac2 s'havien fet també majoritàriament en mascles fins ara.

«Entendre com i per què difereixen els processos de memòria entre sexes és clau per dissenyar tractaments per a trastorns de la por, sobretot tenint en compte que les dones són les que més sovint presenten aquest tipus de trastorns», va assenyalar Andero, que va advertir que «alguns fàrmacs que s'utilitzen actualment podrien no tenir els efectes esperats en elles».

Per això, l'investigador va demanar «conscienciar sobre la necessitat de fer recerca diferenciant per sexes i promoure estudis bàsics i clínics que incloguin el sexe femení».

El fàrmac estudiat existeix des de fa anys i s'ha comprovat que és segur en humans, però no s'administra per a cap malaltia, i Andero investiga ara la seva potencialitat per tractar els trastorns de la por de forma diferenciada per sexes.

La recerca, en la qual ha col·laborat l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), apunta que «els fàrmacs en salut mental que tenim avui, no solament per a trastorns relacionats amb la memòria, no són prou específics i poden estar provocant efectes contraris als desitjats», segons els seus autors.