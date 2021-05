«És necessari reforçar el paper dels professionals de la promoció de la salut en comunicació»

Vicepresident europeu de la International Union for Health Promotion and Education. Contu participa en una organització de referència a escala mundial que treballa per la millora de la salut i el benestar de les persones a través de l'educació, l'acció comunitària i el desenvolupament de polítiques públiques saludables

Paolo Contu és copresident de la 11a Conferència Europea de Promoció de la Salut, que tindrà lloc al juny a Girona.

La pandèmia ens està capgirant les vides, però a uns més que a altres...

El problema de l'equitat és fonamental. És ben clar que els que tenen uns ingressos segurs cada mes (empleats, jubilats...) o, també, els estudiants que tenen una bona connexió i una casa gran, han viscut i viuen l'experiència de manera molt diferent. Això afecta molt la cohesió social, amb conflictes entre els «garantits» (els que tenen les necessitats més bàsiques cobertes), que ho volen tancar tot, i els «sense renda», que necessiten treballar.

Com pot ajudar-nos la promoció de la salut a avançar cap a l'equitat?

Entres els instruments més forts de la promoció de la salut hi ha l'«empoderament» i la «literàcia», que capaciten les persones per gestionar la seva vida amb el virus sense dependre massa de les indicacions de les autoritats, que no poden conèixer totes les situacions. Crec que hi ha la necessitat de reforçar el paper dels professionals de la promoció de la salut en comunicació, per reorientar-la des del paternalisme cap a l'empoderament.

Coneix algun programa o actuació de l'àmbit de la promoció de la salut?

El cert és que en aquest període hem tingut menys contactes i el meu coneixement de programes impulsats des de diferents àmbits és menor que en altres moments. No obstant això, considero que algunes activitats de proximitat, «de barri», han tingut un paper ben important. També, cal reorientar programes de salut a la nova situació. Pel que fa a l'empoderament, crec que s'ha treballat menys; que ho hem d'impulsar, desenvolupar.

Girona acollirà al juny la 11a Conferència Europea de Promoció de la Salut i la 6a Conferència Mundial de Salutogènesi. Què aportaran?

És important tenir l'oportunitat de conèixer i discutir actuacions i idees, després de més d'un any de confinament. Cal remarcar que les conferències de promoció de la salut tractaran diferents reptes; no seran només sobre la COVID, sinó sobre el desenvolupament d'aquesta disciplina en un món en el qual hi ha més problemes, a més de la pandèmia. Ens ajudarà a no oblidar que equitat, coneixement, vida activa, nutrició saludable, medi ambient€ són sempre el nucli de treball de la promoció de la salut i que han agafat encara més importància que abans. La conferència mundial permetrà connectar directament amb la visió de la salutogènesi del sentit de la vida i de la capacitat dels individus i les comunitats de mobilitzar els recursos que tenen a l'abast per realitzar els seus projectes de vida. Ens ajudarà a construir eines per transformar la societat.