L'OMS aprova l'ús d'emergència de la vacuna xinesa Sinopharm contra la covid-19

L'Organització Mundial de la Salut ha aprovat aquest divendres l'ús d'emergència de la vacuna xinesa Sinopharm. Després de revisar els assajos clínics i inspeccionar els centres de producció, els experts científics de l'organització han recomanat aquest antídot contra la covid-19 per als majors de 18 anys. Per tant, és la quarta vacuna que rep el vistiplau de l'OMS, que també ha validat les vacunes de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca i Janssen. En canvi, l'Agència Europea de Medicaments, regulador de referència per als països de la Unió Europea, només ha autoritzat aquestes tres últimes i Moderna.

Per ara, l'EMA no està examinant la vacuna Sinopharm. Just aquesta setmana ha començat a analitzar Sinovac, també desenvolupada a la Xina.