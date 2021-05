El gest que has de fer si vols tenir un ventre pla i perdre pes després dels 40 anys

Tot i que el món de la nutrició i l'esport està replet de falses creences, a vegades existeixen certs rumors que no estan exempts d'una certa dosi de realitat. Ho diuen els nutricionistes: a partir d'una certa edat (normalment els 35-40 anys), el cos comença a perdre musculatura i això només millora si comences a fer més peses i menys càrdio.

Moltes vegades tinguem l'edat que tinguem intentem baixar pes fent exercicis de càrdio. Ens matem a córrer o a caminar amb bici sense notar gairebé una baixada de pes significativa. Tot això té una explicació: no aconsegueixes baixar de pes perquè no ho estàs fent bé. Els experts en nutrició, salut i esport asseguren que és tan important córrer una hora com fer 50 abdominals. La pèrdua de múscul ha de ser combatuda amb algun tipus de mesura.

A l'hora de perdre pes hi ha diverses coses que has de tenir clares. La primera és que l'objectiu últim sempre ha de ser tenir una vida més saludable i no tan sols perdre la panxa. I això s'aconsegueix millorant l'alimentació. Però un altre consell fonamental que has de tenir en compte és que només aconseguiràs baixar de pes si caus en un dèficit calòric. És a dir: si en el teu cos entres menys calories de les que "surten" pel que no aconseguiràs grans avanços si no combines la dieta amb un exercici adequat.

Que hagis de fer més esport no vol dir que sigui necessari matar-te en el gimnàs. Més aviat al contrari. No és bo passar de 0 a 100 en tot just un dia. És millor que comencis a poc a poc. Controla l'esport que fas amb una polsera que et vigili els moviments. Deixa el cotxe una mica més lluny del teu lloc de treball. Obliga't a moure't més i, sobretot, aprofita el teu temps lliure per sortir a passejar. Una vegada que superis els 15.000 passos al dia (és el mínim de l'Organització Mundial de la Salut per a estar saludable), podràs començar a córrer i a practicar esport. Veuràs els resultats en pocs dies. El teu cos anirà acostumant-se i rendiràs millor tant en el treball com en el descans. No en va, dormir bé també és fonamental a l'hora de perdre pes. Descansar, també és fonamental.