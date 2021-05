Marcar-se metes, esforçar-se i ser perseverant. Aquestes són les claus per perdre pes caminant. Així ho afirma un informe publicat per la versió nord-americana de la revista "Men's Health", en el qual afirmen que es poden perdre deu quilos en dos mesos amb el simple hàbit de caminar.

Segons el text publicat per la prestigiosa publicació nord-americana, la clau principal està en l'esforç. Destaquen que incrementar la quantitat d'exercici diari és fonamental; això és, si per acudir al nostre treball caminem 2 quilòmetres diaris i el que pretenem és perdre pes, hem d'augmentar les distàncies dels passejos diaris. L'informe parla que un bon punt de partida són els 7 quilòmetres diaris, l'equivalent als 10.000 passos que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per prevenir malalties vasculars i altres relacionades amb el sedentarisme com la diabetis.

Una altra de les claus que revela l'informe és la necessitat que cadascú estableixi les seves pròpies metes i es repti diàriament. Així, si aquesta setmana he caminat una mitjana de 5 quilòmetres diaris, haig de reptar-me al fet que la setmana vinent aquesta distància sigui de 6 quilòmetres. La següent de 7 i així progressivament. A més de les distàncies, un altre dels punts forts és el ritme: per aprimar-se és més efectiu caminar ràpid. Això ajudarà també a enfortir altres parts del cos de l'esportista.

Allunyar els complexos, és també vital. "No has de deixar que els corredors t'acomplexin", destaca l'informe publicat per la revista. També aconsellen apuntar-se a proves esportives: això ajudarà a fixar objectius, continuar entrenant i practicar exercici també el dia de la prova.

Així mateix, l'informe també desmunta alguns mites: caminar amb pesos als braços no ajuda a perdre més pes. Tot el contrari, perquè ens farà moure'ns amb menys agilitat. També desmitifiquen el caminar amb passos llargs. A l'inrevés, per anar ràpid recomanen passos curts.

En els últims mesos s'ha posat de moda en molts gimnasos de tota Espanya un esport que de ben segur et recordarà un joc de la infància: es tracta del salt a la corda. Una cosa tan senzilla com això pot suposar una més que important pèrdua de calories. La raó? Saltant aconseguiràs que el teu cor i per tant el teu metabolisme s'accelerin.