La fibromiàlgia és un misteri. No es pot detectar amb escàners o anàlisis de sang, però causa dolor de per vida a milions de persones. La malaltia afecta principalment a les dones (al voltant d'un 75-90% dels casos), causant dolor en tot el cos. Aquest dimecres, dia 12 de maig, se celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica.

Pel fet que no tots els professionals de la salut poden identificar i diagnosticar la fibromiàlgia, les taxes de la malaltia varien molt d'un país a un altre. A Espanya, el percentatge és del 2,4%.

A les persones amb aquest trastorn sovint se'ls diagnostica si tenen dolor muscular prolongat, dolor en els ossos o articulacions i fatiga. La fibromiàlgia també pot causar insomni, llacunes mentals, alguns símptomes de depressió o ansietat, així com altres afeccions, com la síndrome del còlon irritable i mal de cap. Molts pacients també tenen articulacions més flexibles del normal, i existeix una certa coincidència amb la síndrome de fatiga crònica (també coneguda com a EM).

Causes de la fibromiàlgia

No es coneix la causa exacta d'aquesta alteració, però es pensa que hi ha molts factors implicats. Hi ha persones que desenvolupen la malaltia sense causa aparent i en altres comença després de processos identificables, com pot ser una infecció bacteriana o viral, un accident d'automòbil, una separació matrimonial o divorci, problemes amb els fills, etc.

En altres casos, la fibromiàlgia apareix després que una altra malaltia coneguda limiti la qualitat de vida (artritis reumatoide, lupus eritematós, etc.). Aquests agents desencadenants no semblen causar la malaltia, sinó que el que probablement fan és despertar-la en una persona que ja té una anomalia oculta en la regulació de la seva capacitat de resposta a determinats estímuls.