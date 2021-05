El grup Tecnio Nanomol, Nanomol Technologies i les empreses catalanes Leanbio i Grace Bio han participat en un projecte europeu que disposa d’un pressupost de 14,5 milions d’euros i que té l’objectiu d’accelerar el desenvolupament de nous fàrmacs basats en la nanotecnologia.

Aquest projecte, que rep el nom Phoenix i té una durada prevista de quatre anys, està format per un total d’11 entitats d’arreu d’Europa i compta amb el finançament del programa Horizon2020 de la Unió Europea, segons va explicar diumenge passat la Conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat en un comunicat.

La directora de transferència tecnològica i desenvolupament de negoci de Nanomol Technologies, Alba Córdoba, va explicar que ja hi ha nanomedicines al mercat en àmbits com el càncer, les malalties minoritàries o les infeccioses -i fins i tot algunes vacunes contra el coronavirus utilitzen aquesta tecnologia-, però «el problema que es presenta és poder portar a terme una producció a gran escala».

«En aquest moment ja hi ha resultats molt interessants en l’àmbit acadèmic, però no es poden fabricar farmacèuticament perquè falten infraestructures que facin de pont entre la investigació i els pacients», va assegurar Córdoba.

En aquest sentit, els fàrmacs que fa servir la nanotecnologia són «més dirigits i concrets, permeten disminuir la dosi que s’ha d’administrar i fer un alliberament més selectiu i comprovat», així com administrar-se per via tòpica en comptes de mitjançant una injecció.