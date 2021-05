El tractament amb liti pot reduir fins a un 5 % el risc de càncer en persones amb trastorn bipolar, que tenen una major predisposició a tenir un tumor durant la seva vida, segons un estudi dut a terme per la Unitat de Trastorns Depressius i Bipolars de l’Hospital Clínic.

Els metges d’aquesta unitat han revisat les dades de més de 59.000 persones amb aquest trastorn i han conclòs que el risc de patir càncer és un 20% superior al de la resta de la població, però que aquest risc es pot reduir fins a un 5% gràcies al tractament amb liti.

L’estudi també ha confirmat la seguretat i efectivitat del principal tractament farmacològic per a aquest trastorn crònic de l’estat d’ànim, que afecta més del 2 % de la població i que s’associa a una pèrdua substancial de l’esperança de vida, d’entre 10 i 20 anys, en part perquè desenvolupen altres patologies com malalties cardiovasculars, demència o càncer.

El liti és un dels principals medicaments efectius contra el trastorn bipolar i també s’ha associat amb un efecte protector de la deterioració cognitiva i la demència, de fractures per osteoporosis, de l’ictus, així com sobre el suïcidi.

Així i tot, segons els metges del Clínic, el paper del tractament amb liti sobre el risc de càncer, especialment càncer del tracte urinari, continua sent controvertit. Per això, la Unitat de Trastorns Depressius i Bipolars, liderada per Eduard Vieta, ha estudiat el risc de càncer en persones amb trastorn bipolar, així com el paper del tractament amb liti en aquesta interacció.

Els metges del Clínic han revisat dades de més de 4,5 milions de persones, 59.000 d’elles amb trastorn bipolar i 4.500 persones tractades amb liti, i han descobert que les persones amb trastorn bipolar tenen un augment del 20% del risc de patir càncer, fins al 30% en el cas del càncer de mama en dones amb trastorn bipolar.

Segons els investigadors, influeixen les dificultats d’accés als serveis de prevenció i tractament primaris de salut i l’aïllament social, a més que les persones amb trastorn bipolar solen tenir uns hàbits de vida menys saludables, amb més consum de substàncies com el tabac o l’alcohol, una vida sedentària o dietes inadequades.

Però també existeixen interaccions fisiopatològiques comunes entre el trastorn bipolar i el càncer, entre les quals destaquen alteracions hormonals, immunitàries i inflamatòries, que provoquen un «envelliment accelerat», així com una predisposició genètica i epigenètica entre ambdues malalties, segons els especialistes.

L’estudi evidencia que el tractament amb liti no augmenta el risc de patir càncer de cap tipus, incloent càncer del tracte urinari, i assenyala un possible efecte protector contra aquesta malaltia d’aproximadament un 5 %.