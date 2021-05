Els hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) han posat en marxa una nova eina de gestió de la història clínica que «millora l’accés a la informació dels pacients» i que ha estat dissenyada amb l’ajuda de més de 300 professionals de medicina i d’infermeria. L’eina, anomenada «Salut 4-D», s’ha dissenyat en format web durant un any a partir de les necessitats detectades sobre l’antiga plataforma i estarà a l’abast dels més de 17.000 professionals hospitalaris de l’ICS. L’ICS va descriure la nova plataforma com «més àgil, accessible, intuïtiva i visual» i va assenyalar que incorpora diverses funcionalitats per saber on es troben els professionals, quina tasca realitzen, a qui estan atenent i amb quin suport estan accedint a l’eina.