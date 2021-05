L'estiu està molt a la vora i són molts els que encara no s'han posat a dieta i ja estan espantats per l'"operació biquini". Però no passa res. Encara hi ha temps. Almenys si fas els exercicis adequats. En els últims mesos s'ha posat de moda en molts gimnasos de tota Espanya un exercici que de ben segur et recordarà un joc de la infància: es tracta del salt a la corda. Una cosa tan senzilla com això pot suposar una més que important pèrdua de calories. La raó? Saltant aconseguiràs que el teu cor i el teu metabolisme s'accelerin.

És un exercici que no necessites anar al gimnàs per a fer-lo. El pots fer a casa però sempre has de tenir en compte que has de fer-lo en un espai diàfan (sobretot si no tens pràctica) i durant diversos minuts seguits. Tampoc és necessari que comencis fent mitja hora. En això el més important de tot és que comencis a poc a poc de tal manera que et sigui fàcil. Si l'exercici et suposa un gran sacrifici acabaràs deixant-lo de fer i no tindràs ganes de continuar.

Però recorda que no sols d'esport viu l'home. A l'hora de perdre pes i aprimar-te també és important que et fixis en una altra cosa: el que menges i el que beus. I és que a l'estiu és més fàcil que mengis bé i que per tant perdis els quilos que et sobren.

En aquest sentit és més que important que et sumis a la moda del "real food". Fruita, verdura o carn, però tots ells que no siguin ultraprocessats. Tot això t'ajudarà no tan sols a baixar de pes sinó que també t'ajudarà d'una manera important al fet que estiguis més saludable.

Exercici d'alta intensitat

El salt amb corda és un exercici senzill. Tothom pot practicar-lo sense por de provocar-se lesions i té diversos avantatges. La primera és que es tracta d'un exercici d'alta intensitat. Només has de fer uns minuts per notar els resultats. És a dir: cremaràs moltes més calories saltant a la corda 10 minuts que corrent durant mitja hora. A més aquest exercici de moda et permet dedicar-li el temps just al dia a l'esport. Això sí: recorda que has de combinar el salt a la corda amb més moviment en general al llarg de tota la jornada. No serveix de res que estiguis durant una hora fent esport als matins i després facis una vida totalment passiva. Recorda que l'Organització Mundial de la Salut assegura que has de moure't (com a mínim) fins a aconseguir donar 15.000 passes cada dia.