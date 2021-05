Ja estem a la primavera, i molts encara no ens hem recuperat d'aquests quilos de més que hem agafat aquest hivern. Tot i haver intentat fer dieta o fer exercici, potser no som prou constants. Però remeis per aconseguir-ho no en falten, però és fonamental tenir cap, i no optar per mètodes perillosos per a la salut.

Per perdre els pocs quilos de més guanyats, pot ser més que suficient amb tornar a una dieta saludable i ser constants. Una cosa que no fem sovint és escoltar el nostre propi estómac, i menjar simplement fins on realment ens ve de gust. No es tracta en absolut de quedar-se amb fam, sinó de no continuar ingerint gairebé per "vici".

En aquesta dieta saludable, hem d'ingerir aliments sans però variats, incloent-hi carns com el pollastre o el gall dindi, peixos, mariscos i verdures. Potser al principi cal limitar una mica els llegums i el pa, però sense eliminar-los. Per exemple, es pot aprofitar l'esmorzar per prendre unes bones torrades, ja que el primer menjar del dia és en la qual majors llicències ens podem concedir.

I si ets dels que no es resisteixen al dolç a la nit, hauries de conformar-te a prendre una porció de xocolata negra, que a més té bones propietats per a la salut. Per cert, els sopars lleugers, molt sans i, si pot, d'hora. I no cal dir que fer esport és fonamental, però n'hi ha prou amb caminar una hora a pas lleuger cada dia.