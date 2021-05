L'oficina regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa ¡ha assegurat aquest dijous que totes les vacunes contra la covid aprovades fins avui són eficaces contra "totes les variants".

El director regional de l'OMS per a Europa, Hans Henri Kluge, ha instat no obstant això a mantenir la "prudència", en una roda de premsa sobre l'evolució de la pandèmia, i ha argumentat que es tracta d'una "amenaça persistent" i amb "noves incerteses". "Les vacunes poden ser la llum al final del túnel, però no podem encegar-nos per aquesta llum", ha assegurat.

L'OMS segueix amb atenció l'evolució de les quatre variants més destacades que ha detectat a Europa, i que denomina "d'interès" o "preocupants". La dominant a la regió és la detectada en primer lloc al Regne Unit, però l'índia s'ha registrat ja en 26 dels 53 països que componen la regió europea de l'OMS. La mutació índia, per exemple, s'ha propagat "en molts casos" a causa de viatges internacionals, encara que ja s'ha detectat també transmissió comunitària.

Kluge ha dit sobre aquest tema que s'han d'evitar els viatges internacionals no essencials i s'ha mostrat escèptic davant la possibilitat dels 'passaports de vacunació' (enfront del certificat de vacunació que registra a tots els immunitzats), encara que va reconèixer que el turisme és una via d'ingressos vital per a algunes regions.

La responsable d'Emergències de l'OMS a Europa, Catherine Smallwood, ha advertit que en un moment d'"alta transmissió" com l'actual -malgrat el descens regional de la incidència- i amb l'"amenaça" d'una nova variant preocupant cal ser "extremadament acurats" i reflexionar sobre qualsevol decisió de desescalada. "Necessitarem redoblar tots els esforços", ha afegit Smallwood, que està a favor de mantenir els requisits per als viatges, com els test i les quarantenes en certes situacions.