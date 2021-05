Investigadors del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC) han descobert un mecanisme que ajudarà a potenciar la immunoteràpia, el tractament que «reprograma» el sistema immunitari perquè reconegui i ataqui les cèl·lules tumorals.

L’estudi, publicat a Journal for Immunotherapy of Cancer i liderat per l’equip del doctor David Sancho, ha identificat un mecanisme que fa que les cèl·lules mortes del tumor frenin la resposta del sistema immunitari, minvant la capacitat antitumoral de les cèl·lules immunitàries que ataquen el càncer.

En aquest sentit, els investigadors han aconseguit millorar l’eficàcia de la immunoteràpia amb una estratègia que combina anticossos bloquejants i citocines o tractaments quimioteràpics -que afavoreixen el desenvolupament d’un tipus de cèl·lules (dendrítiques)-, una tàctica que, creuen, podria traslladar-se a la clínica per optimitzar la immunoteràpia del càncer.

No obstant això, no tots els pacients es poden beneficiar d’aquests tractaments perquè molts càncers desenvolupen mecanismes d’evasió immune.