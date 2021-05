Sol, vacances, platja, piscina i vacuna contra el coronavirus. Els pròxims mesos seran claus en la immunització contra el coronavirus i són molts els que es pregunten com pot afectar la vacuna als qui la reben. De moment els qui ja l'han rebut i estan totalment immunitzats han experimentat en alguns casos símptomes lleus, com a dolor muscular, mal de cap, cansament i picor en el lloc de la injecció. No obstant això, el que realment preocupa a molts dels quals seran citats a partir del pròxim mes és si és possible beure alcohol abans, durant o després de vacunar-se.

Difícil disjuntiva. Sobretot després que les autoritats russes recomanessin expressament no beure alcohol mentre es completava la pauta de la vacuna. Es tractava de la vacuna Sputnik i d'una recomanació feta des del govern rus a la seva població, molt acostumada a beure i als excessos. Les autoritats van elevar a 56 dies d'abstinència el temps recomanable per a no interferir en la immunització contra el virus.

Per què és perillós l'alcohol durant la vacunació?

En realitat, totes les begudes de l'alta graduació, com el vodka amb més de 40 graus d'alcohol, són perilloses en excés. L'alcohol afecta de moltes maneres al cos. Produeix deshidratació però també immunosupressió. És a dir, la ingesta de grans quantitats d'alcohol de manera prolongada en el temps pot reduir l'activitat del sistema immune i és just per això, per la qual cosa les autoritats russes sembla que van optar per la cautela. Durant la vacunació, el sistema immune ha de reaccionar davant la proteïna S induïda per la vacuna i produir anticossos contra el virus. Si l'activitat d'aquest sistema immune està reduïda, la reacció immunitària serà més baixa i la protecció, per tant, també.

A més, alguns estudis publicats semblen confirmar que quan la gent abusa de l'alcohol, augmenta l'aglomeració de plaquetes, cosa que significa que les plaquetes s'adhereixen les unes a les altres, i això augmenta el risc de patir trombes.

És incompatible la presa d'alcohol amb les vacunes autoritzades a Europa?

Cap dels prospectes que acompanyen a les quatre vacunes autoritzades de moment a Europa contra el coronavirus fa esment explícit a l'abstinència de l'alcohol. És a dir, les autoritats sanitàries europees han considerat innecessari incloure alertes sobre la relació que pogués existir entre el consum d'alcohol i la vacuna. Els experts coincideixen que no hi ha una relació directa que pugui indicar que l'alcohol minora la capacitat de protecció de la vacuna. No obstant això, el sentit comú sembla indicar que un estil de vida saludable ajudarà a tenir un sistema immunitari fort i preparat per a començar a defensar-se contra el coronavirus.

Cal recordar que l'alcohol, com el vi o la cervesa, en consums moderats i saludables ha demostrat tenir grans avantatges antioxidants, estimulants i cardiovasculars.