Els gossos biodetectors poden identificar l'olor de la covid-19 amb una taxa de precisió de fins al 94%, segons un estudi preliminar de l'associació britànica Medical Detection Dogs publicat aquest dilluns.

La investigació, dirigida juntament amb l'Escola d'Higiene i Medicina Tropical de Londres i la Universitat de Durham, va utilitzar mostres de més de 3.750 persones, com a camises, màscares i mitjons usats, per a entrenar a sis gossos en la detecció de la covid-19.

Els resultats inicials, encara pendents de revisió externa per part d'altres científics, apunten que els gossos van ser capaços d'identificar la malaltia en el 94% dels casos, una precisió superior a la que ofereixen les proves d'antígens, d'entre el 58 i el 77%.

L'estudi preliminar reflecteix, a més, que un sol gos pot examinar fins a 250 persones en una hora, considerablement més ràpid que la resta de mètodes de detecció de la covid-19, apunten els experts.

La recerca indica que els gossos entrenats podrien ser de gran ajuda com una primera eina de detecció ràpida en espais públics, com a aeroports, si s'utilitzessin juntament amb mètodes tradicionals, com les proves PCR, per a confirmar els resultats.

"Saber que podem aprofitar el sorprenent poder del nas d'un gos per a detectar la covid-19 de manera ràpida i no invasiva ens dona l'esperança de tornar a una forma de vida més normal", assegura en un comunicat Claire Guest, directora científica de Medical Detection Dogs i autora principal de l'assaig.

A l'estudi, els gossos -quatre Llauradors, un Golden Retriever i un Working Cocker Spaniel- ensumaven mostres en un sistema de suports que requeria una decisió de "si o no" en cada cas.

Si identificaven presència de covid-19, els gossos donaven indicacions com asseure's, empènyer o mirar fixament cap endavant, i si encertaven, rebien com recompensa menjar o joguines.