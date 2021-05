Amb l’experiència en la cura de les persones acumulada per les Religioses de Sant Josep de Girona des de fa més de 150 anys, el centre compta amb els serveis de residència, centre de dia, hospital de dia, sociosanitari, i ajuda domiciliària, i ofereix una atenció integral que contribueix al benestar de la gent gran, amb dependència o sense.

Un model assistencial global

Un dels trets distintius del centre és el seu model assistencial, al cor del qual hi ha el més important: la gent gran i les seves famílies. Acompanyar l’acollida en la preparació i arribada al centre, integrar les famílies en el procés d’adaptació i al llarg de l’estada de la persona, i una atenció personalitzada mitjançant un Pla d’Atenció Pluridisciplinar, són els seus pilars, duts a terme per un equip de professionals que cuida els/les residents amb calidesa i excel·lència tècnica i humana.

La qualitat d’aquest model i la important tasca d’atenció duta a terme al centre van ser reconegudes l’any 2020 amb el premi Avedis Donabedian a l’excel·lència en atenció sociosanitària i a les persones amb dependència.

A més de l’atenció integral característica del centre, als serveis de residència, centre de dia i sociosanitari es desenvolupa un ampli programa d’activitats adaptades a les necessitats de cada persona i organitzades per unitats de convivència que permeten treballar amb grups de residents més cohesionats i amb perfils semblants.

Aquestes tenen un vessant terapèutic i lúdic, amb tallers de manualitats, memòria, teràpia ocupacional, sessions de musicoteràpia o teràpia amb cans, entre d’altres, però moltes també se centren en el manteniment del vincle amb la història personal i amb la ciutat. Cada any, per exemple, es fan sortides per viure l’ambient dels carrers de Girona per Sant Jordi, pel Temps de Flors o les Fires de Sant Narcís, i els/les residents i els/les professionals del centre participen en noves iniciatives de la ciutat, com el projecte d’horts urbans al Barri Vell o el projecte «Sortim a passejar?» d’en Francesc Serra Vila, en què a través de videotrucades apropa els/les residents a qualsevol persona o lloc de Girona.