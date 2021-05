La vacunació ha conclòs a Sanitas Mayores Centre residencial i Centre de dia Gerunda. Després de més d’un any que comencés la major crisi sanitària dels últims temps, sembla que es comença a albirar el camí cap al final d’aquesta pandèmia. En concret, a Sanitas després d’haver administrat ja la segona dosi de la vacuna contra la COVID-19 en el 100% de les residències a l’abril, ja podem comptar amb una immunitat del 100%

Des de l’inici de la pandèmia vam tenir molt clar que treballaríem sense descans per garantir la seguretat, cuidant el benestar tant mental com físic dels nostres residents.

L’arribada de la vacuna ha estat una gran notícia, especialment per a un sector residencial que ha treballat i patit molt durant la pandèmia. No obstant això, no podem abaixar la guàrdia, sinó que ara ens adaptem a la realitat immunològica de cada centre. S’han reforçat les capacitats assistencials que ja oferíem de manera prèvia a la crisi, i s’ha incrementat l’atenció mèdica per mitjà de videoconsulta amb 15 especialitats i urgències 24 hores, amb l’objectiu de protegir i augmentar la seguretat clínica.

Una altra part important que no ha de deixar-se de banda és l’aspecte de les atencions de caràcter psicosocial. El nivell de por i incertesa, així com l’aïllament, al qual s’han vist sotmeses les persones grans, ha afectat directament el seu benestar emocional. Per tant, l’avanç que suposa la vacunació també ha d’anar acompanyat, en tot moment, d’activitats i teràpies enfocades en les atencions de caràcter psicosocial en aquest aspecte.

Per això i amb l’entrada de l’estiu, ha arribat el moment de moure’ns i recuperar el temps perdut. El Centre residencial i Centre de dia Gerunda aquest estiu se centrarà principalment a fomentar l’envelliment actiu i la cura al detall perquè tant la gent gran com els seus familiars se centrin únicament a gaudir del bon temps.

L’envelliment actiu és una de les nostres prioritats, tant per als residents permanents com per als temporals. L’objectiu és que estiguin actius, amb activitats de tot tipus adaptades a cada persona, socialitzant i compartint experiències amb la resta dels residents i aprenent i millorant contínuament la seva condició física i cognitiva.

Aquest estiu estarà ple d’emocions, perquè hem preparat diferents activitats, jocs, concursos, etc., perquè les persones grans gaudeixin i tornin a estar juntes.

Sanitas també és una alternativa ideal per a les vacances del cuidador principal, un respir familiar, o per a rehabilitacions o postoperatoris, canvis de rutina o atencions especialitzades. Hi ha motius per celebrar que cada vegada estem més a prop d’aconseguir la normalitat.

