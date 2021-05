Tenir un excés de greix al voltant del cor augmenta el risc de desenvolupar insuficiència cardíaca, especialment en les dones, segons una nova recerca de l'Hospital Mount Sinai, als Estats Units, publicada a la revista 'Journal of the American College of Cardiology'.

Les dones amb grans quantitats de greix pericardíac tenen el doble de probabilitats de desenvolupar insuficiència cardíaca, mentre que els homes tenen un 50 per cent més de probabilitats, segons el major estudi que identifica la relació entre el greix pericardíac i la insuficiència cardíaca, la qual cosa podria conduir a una intervenció primerenca i a la prevenció de la malaltia cardíaca.

"Durant gairebé dues dècades hem sabut que l'obesitat, basada en el simple mesurament de l'altura i el pes, pot duplicar el risc d'insuficiència cardíaca, però ara hem fet un pas més en utilitzar tecnologia d'imatge per demostrar que l'excés de greix pericardíac, potser a causa de la seva ubicació prop del múscul cardíac, augmenta encara més el risc d'aquesta malaltia potencialment mortal: la insuficiència cardíaca", explica l'investigador principal, el doctor Satish Kenchaiah, professor associat de Cardiologia en la Facultat de Medicina Icahn de la Muntanya Sinaí.

"Aquest treball ens proporciona una important eina per estratificar als pacients en major i menor risc d'insuficiència cardíaca, la qual cosa possiblement pot conduir a una intervenció primerenca i a la prevenció de la insuficiència cardíaca per, en última instància, salvar la vida de les persones", afegeix.

Els investigadors que participen en una col·laboració multiinstitucional van examinar l'associació entre el greix pericardíac i el risc d'insuficiència cardíaca utilitzant tomografies computades (TC) de tòraxs de l'Estudi Multiètnic d'Aterosclerosi (MESA), un estudi de recerca mèdica patrocinat per l'Institut Nacional del Cor, els Pulmons i la Sang dels Instituts Nacionals de la Salut.

Aquest estudi prospectiu va utilitzar tomografies computades de gairebé 7.000 dones i homes d'entre 45 i 84 anys d'edat de tot els Estats Units amb diversos orígens racials per mesurar el greix pericardíac. Cap dels participants tenia evidència de malaltia cardíaca quan va començar l'estudi.

Els investigadors van seguir a aquests participants durant més de 17 anys i van observar que gairebé 400 d'ells van desenvolupar insuficiència cardíaca.

La seva anàlisi va descobrir que l'excés de greix pericardíac s'associava a un major risc d'insuficiència cardíaca tant en dones com en homes, fins i tot després d'ajustar els factors de risc establerts per la insuficiència cardíaca, com l'edat, el tabaquisme, el consum d'alcohol, l'estil de vida sedentari, la hipertensió arterial, la hiperglucemia, el colesterol alt i els infarts.

Després de tenir en compte aquests factors de risc d'insuficiència cardíaca, un volum elevat de greix pericardíac augmentava el risc de desenvolupar insuficiència cardíaca en aproximadament un 100 per cent, o el doble, en les dones i al voltant del 50 per cent en els homes.

Per a aquest estudi, els investigadors van definir el volum de greix pericardíac excessiu o "alt" com 70 centímetres cúbics o més en les dones, i 120 centímetres cúbics o més en els homes. Les quantitats inferiors es van considerar "normals".

Els investigadors també informen que el greix pericardíac estava feble o moderadament correlacionada amb els indicadors de sobrepès o obesitat, com l'índex de massa corporal, el perímetre de la cintura, el perímetre del maluc i la relació cintura-maluc, i que continuava sent un factor de risc d'insuficiència cardíaca per sobre del risc derivat del sobrepès o l'obesitat.

De fet, el greix pericardíac es va associar a nous casos d'insuficiència cardíaca independentment que els participants anessin prims, tinguessin sobrepès o fossin obesos. A més, en una mostra més petita de participants que es van sotmetre a un TAC abdominal per determinar la quantitat de greix abdominal sota la pell i en l'abdomen, el greix pericardíac va predir el risc d'insuficiència cardíaca fins i tot després de tenir en compte l'excés de greix abdominal.

"La nostra recerca aporta proves sòlides que l'excés de greix pericardíac augmenta substancialment el risc d'insuficiència cardíaca --assenyala Kenchaiah--. Es necessiten estudis addicionals per confirmar les nostres troballes. Les recerques futures en aquest camp també han de centrar-se en les formes i els mitjans, com portar una dieta saludable per al cor i mantenir-se físicament actiu, per aconseguir i mantenir un pes corporal òptim i reduir i evitar la deposició de greix al voltant del cor".