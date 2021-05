Implicar-nos en la vida associativa o en el món del voluntariat sempre és un bon pas i una bona decisió. Si a més ho fem quan ens hem jubilat, encara és millor. En principi disposarem de més hores i de més temps no només per a nosaltres, sinó també per dedicar-lo als altres.

Fer-nos grans no significa haver de tancar-nos a casa. Al contrari, se’ns obren noves oportunitats, com per exemple dedicar el nostre temps a l’associacionisme. Implicar-nos en alguna associació durant unes hores o dies cada setmana ens aportarà un gran benefici, especialment psíquic, ja que tindrem la ment ocupada. Qualsevol exercici és bó, ja sigui físic o mental.

Des de la Generalitat ens aconsellen per exemple mantenir el contacte físic amb el nostre entorn. Les persones que s’impliquen de manera activa en la vida social i mantenen un contacte de forma freqüent ja sigui amb familiars o amics gaudeixen d’una millor vida. Moltes persones quan envelleixen tenen la necessitat d’interactuar més amb el seu entorn. Per això és molt necessari sortir al carrer en la mesura que la nostra capacitat física ens ho permeti. Podem omplir hores dedicant-nos a la vida social. L’experiència juga al nostre favor. El que hem après al llarg de la vida ho podem transmetre ara també a una altra generació. Per això també ens aconsellen participar en activitats amb gent de diferents edats. No ens tanquem en un cercle reduït; al contrari, anem a buscar un major contacte generacional. Moltes persones que han portat a terme aquestes pràctiques han evitat malalties o processos de depressió que tant ens poden afectar quan ens hem grans i poden contribuir a un major deteriorament físic i mental.

Podem implicar-nos en moltes entitats. El camp del voluntariat és amplíssim i a qualsevol ciutat i poble hi ha de ben segur alguna entitat o associació que pot necessitar l’ajuda d’una persona gran amb experiència. Podem implicar-nos en les activitats del nostre centre cívic i social més proper, a l’església parroquial del barri, en algun club esportiu o excursionista o en la mateixa associació de veïns. De ben segur que compartir el nostre coneixement i habilitat ajuda un tercer.